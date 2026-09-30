São Gonçalo: polícia encontrou veículos parcialmente desmontados, peças sem comprovação de procedência e irregularidades ambientais - Reprodução/Internet

São Gonçalo: polícia encontrou veículos parcialmente desmontados, peças sem comprovação de procedência e irregularidades ambientaisReprodução/Internet

Publicado 30/09/2026 13:23





A operação foi deflagrada após um levantamento conduzido pela unidade especializada, que apontou que o espaço funcionava como ponto de desmonte de veículos e venda de componentes automotivos sem qualquer controle de procedência. Ao vistoriarem o estabelecimento, os policiais verificaram que o ferro-velho não possuía CNPJ e operava sem o credenciamento obrigatório do Detran-RJ para empresas de desmontagem. Também não havia licença ambiental para o funcionamento.



Dentro do imóvel, foram encontrados motores, peças diversas e veículos em processo de desmonte. Questionado sobre a origem do material, o proprietário não apresentou notas fiscais nem documentos que comprovassem a legalidade dos itens. A equipe identificou ainda que resíduos como óleo e fluidos automotivos eram despejados diretamente no solo, sem qualquer sistema de contenção. Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) foram acionados e confirmaram elementos que caracterizam crime ambiental.



Motor adulterado e investigação em andamento

Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA-NSG) interditou um ferro-velho clandestino em Rio do Ouro, São Gonçalo, nesta terça-feira (29), e prendeu o responsável pelo local. Durante a ação, os agentes localizaram veículos parcialmente desmontados, peças sem documentação e um motor com sinais identificadores adulterados.A operação foi deflagrada após um levantamento conduzido pela unidade especializada, que apontou que o espaço funcionava como ponto de desmonte de veículos e venda de componentes automotivos sem qualquer controle de procedência. Ao vistoriarem o estabelecimento, os policiais verificaram que o ferro-velho não possuía CNPJ e operava sem o credenciamento obrigatório do Detran-RJ para empresas de desmontagem. Também não havia licença ambiental para o funcionamento.Dentro do imóvel, foram encontrados motores, peças diversas e veículos em processo de desmonte. Questionado sobre a origem do material, o proprietário não apresentou notas fiscais nem documentos que comprovassem a legalidade dos itens. A equipe identificou ainda que resíduos como óleo e fluidos automotivos eram despejados diretamente no solo, sem qualquer sistema de contenção. Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) foram acionados e confirmaram elementos que caracterizam crime ambiental.

Entre os itens apreendidos, chamou atenção dos investigadores um motor com parte da numeração original suprimida. O proprietário alegou que o equipamento pertenceria a um Peugeot que aguardava desmontagem, mas disse desconhecer quem teria alterado a identificação. A Polícia Civil segue apurando a origem do motor e dos demais componentes encontrados, além de verificar se algum deles está relacionado a veículos roubados ou furtados.

A desmontagem de veículos é regulamentada pela Lei Federal nº 12.977/2014, que exige registro no órgão executivo de trânsito e rastreabilidade das peças comercializadas. Em agosto, o Detran-RJ informou que 146 ferros-velhos estavam cadastrados no estado, com mais de 170 mil itens catalogados.



Nos últimos meses, operações semelhantes vêm sendo realizadas na região. Em setembro, um estabelecimento em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, foi interditado após investigadores encontrarem quase 800 anúncios de peças automotivas publicados irregularmente na internet. O proprietário do ferro-velho de Rio do Ouro foi levado para a DRFA-NSG e autuado em flagrante pelos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo e infrações ambientais.



As investigações continuam para determinar a procedência de todo o material apreendido e identificar outras possíveis irregularidades. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.