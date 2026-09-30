São Gonçalo: profissionais do HEAT garantiram que esse tipo de ocorrência muda completamente a energia de um plantão hospitalar - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: profissionais do HEAT garantiram que esse tipo de ocorrência muda completamente a energia de um plantão hospitalar Divulgação/Ascom

Publicado 30/09/2026 12:44 | Atualizado 30/09/2026 12:46

A agilidade da irmã, do amigo e dos profissionais de saúde da emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) , em São Gonçalo, garantiu que um trabalho de parto terminasse da melhor forma possível.

Na noite desta terça-feira (29), a dona de casa Elisângela de Paula, de 24 anos, começou a sentir as dores do parto em casa, no bairro de Maria Paula, e pediu ajuda a irmã e a um amigo. Chovia muito forte naquele momento e eles viram que não daria tempo de chegar até a maternidade em Niterói. E estavam certos. Não deu.

Elisângela entrou em trabalho de parto e o bebê, uma menina, nasceu. Foi então que a irmã e o amigo seguiram para o HEAT, onde pediram ajuda. Equipe médica e de enfermagem acolherem mãe e filha e fizeram todos os procedimentos necessários.

A bebê - que ainda não recebeu nome e, segundo a mãe, será escolhido pela tia - virou o xodó de toda equipe da emergência. Após estabilização e muitas fotos e carinho, mãe e filha foram transferidas para a maternidade da região.

Profissionais do HEAT garantiram que esse tipo de ocorrência muda completamente a energia de um plantão hospitalar e traz uma dose enorme de esperança para todo mundo.

"O Hospital Estadual Alberto Torres é uma unidade voltada para traumas e alta complexidade, então ver a equipe de emergência se mobilizar com tanto carinho para acolher um nascimento surpresa no meio de uma noite chuvosa é realmente especial", disse uma plantonista.