São Gonçalo: profissionais do HEAT garantiram que esse tipo de ocorrência muda completamente a energia de um plantão hospitalar Divulgação/Ascom
Bebê nasce na emergência do Hospital Estadual Alberto Torres
Após estabilização e muitas fotos e carinho, mãe e filha foram transferidas para a maternidade da região
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Ação acontecerá nesta quarta-feira (30), das 10h às 16h
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