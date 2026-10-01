São Gonçalo: foram concluídas 79% das intervenções planejadas, com todas as 126 vias já tendo recebido drenagem - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: foram concluídas 79% das intervenções planejadas, com todas as 126 vias já tendo recebido drenagemDivulgação/Ascom

Publicado 01/10/2026 08:40

Mais uma via recebeu pavimentação nesta terça-feira (29) no bairro Eliane. A partir de agora, a Rua José Ribeiro, que antes era de chão de terra, possui pavimentação adequada, calçadas e meios-fios novos, além de ter recebido redes de drenagem para receber a água das chuvas. Essa é apenas uma das vias que estão sendo transformadas pelas obras realizadas através da parceria do Governo do Estado do Rio, através da Secretaria de Estado das Cidades, com a Prefeitura de São Gonçalo

Ao todo, mais de 126 vias estão recebendo as intervenções, atingindo três bairros: Sacramento, Eliane e Iêda. Equipes também atuam em outros pontos de obras em andamento, como a construção de meios-fios nas ruas João Abrantes e Adolfo Costa. Até o momento, foram concluídas 79% das intervenções planejadas, com todas as 126 vias já tendo recebido drenagem, 102 vias com meio-fio concluído e 83 com pavimentação. Com um investimento de R$ 130 milhões, as obras transformarão mais de 36 mil metros de extensão de vias.

Waldecir Agapito, de 65 anos, mora no bairro Eliane há 56 anos e disse estar satisfeito. "Estão ótimas, estou adorando essas obras, a todo vapor! Antes, o chão era de terra batida, com muitos buracos, lama quando chovia, era péssimo. Nunca faziam nada, só promessas. Agora, estão fazendo, está todo mundo gostando, está ficando muito bom", garantiu.

