São Gonçalo: foram concluídas 79% das intervenções planejadas, com todas as 126 vias já tendo recebido drenagemDivulgação/Ascom
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Ao todo, serão 126 ruas transformadas em toda a região do Sacramento
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