São Gonçalo: terreno possui 3.606 metros quadrados e o projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: terreno possui 3.606 metros quadrados e o projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais Divulgação/Ascom

Publicado 02/10/2026 08:40

O Espaço Esportivo Comunitário do Jardim Bom Retiro está começando a tomar forma. Em construção pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo , a nova área de lazer e atividades esportivas fica na Praça Antônio Alcino de Castro. Até o momento, ja foram concretados a pista de caminhada do espaço, a meia quadra de basquete, o chão do parquinho infantil e o espaço da academia para idosos, além de uma área de passeio e da nova calçada.

As equipes estão trabalhando na instalação dos alambrados ao redor do local onde ficará o campo de futebol society. Também estão sendo feitos os cortes para a instalação do piso tátil e a concretagem de rampas, que darão mais acessibilidade ao espaço.

O Espaço Esportivo Comunitário do Jardim Bom Retiro terá campo de futebol society (com grama sintética) de 1.400 metros quadrados, praça de quase 3 mil metros quadrados, meia quadra de basquete, pista de caminhada de quase 650 metros quadrados e nova calçada. Serão instalados equipamentos para crianças (na praça), mesas e bancos de concretos, pergolados, paisagismo e pavimentação.

Ao todo, o terreno possui 3.606 metros quadrados. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo. O investimento é de R$ 1.700.000,00 e os recursos são provenientes do governo federal, através do Ministério das Cidades.

"É um projeto que me deixa muito feliz! Estamos incentivando a prática do esporte em uma região que, até há alguns anos, sofria com muitos problemas. Desde o início da minha gestão, melhoramos a estrutura do bairro, entregamos uma creche, revitalizamos a unidade de saúde e agora estamos investindo mais ainda no futuro dos jovens, que terão um local adequado para praticar exercícios físicos e atividades. O mesmo também foi feito, por exemplo, no Parque RJ Nosso Sonho, que vem dando muito certo, sendo um ponto de encontro para pessoas de todas as idades em momentos de lazer e de práticas esportivas", destacou o prefeito Capitão Nelson.

Melhorias no Bom Retiro

O bairro já recebeu outras melhorias no governo do Capitão Nelson. Em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades, 65 vias receberam drenagem, pavimentação e novas calçadas no bairro, além da instalação de lâmpadas de LED na região. Uma unidade de educação infantil, em horário integral, também foi entregue pela gestão atual. E a USF do bairro foi totalmente reformada.