São Gonçalo: além dos concursos, Josi também construiu sua carreira no empreendedorismo - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: além dos concursos, Josi também construiu sua carreira no empreendedorismoDivulgação/Ascom

Publicado 08/10/2026 08:00

Josi Capucho é a nova musa do Unidos do Porto da Pedra para o Carnaval 2027. Engenheira civil, empresária e atual Miss Distrito Federal, ela chega à escola de São Gonçalo para fazer sua estreia como musa na Marquês de Sapucaí.

Antes mesmo do anúncio oficial, Josi já havia começado a se preparar para a nova experiência e iniciou as aulas de samba. A preparação antecipada faz parte da expectativa para viver pela primeira vez a rotina de uma escola de samba e chegar à Avenida defendendo as cores do Tigre.

“Estou muito feliz com esse momento. Comecei as aulas de samba antes mesmo do anúncio porque queria estar preparada. Agora quero conhecer cada vez mais a escola, estar perto da comunidade e viver de verdade essa experiência com o Porto da Pedra”, afirma.

A relação de Josi com os concursos de beleza também ganhou espaço em sua trajetória. Ela conquistou por dois anos consecutivos o título de Miss Cruzeiro, representando o concurso Copa do Brasil e Brasileirão, e atualmente é Miss Distrito Federal, título com o qual concorre ao Miss Brasil 2027.

Além dos concursos, Josi também construiu sua carreira no empreendedorismo. Formada em Engenharia Civil, começou a empreender na área através de uma empresa de engenharia e consultoria. Também atua no segmento de beleza e cosméticos. Em 2025, foi reconhecida com o prêmio Empresária Destaque do Ano.

A engenharia, os concursos e o empreendedorismo foram construindo uma trajetória em diferentes áreas. Agora, Josi acrescenta o Carnaval a essa história.

“Minha trajetória foi acontecendo de uma forma que eu nem imaginava quando comecei. A engenharia, os concursos e o empreendedorismo me levaram por caminhos muito diferentes. Agora estou vivendo uma experiência nova e quero aproveitar cada etapa desse momento.”

Natural de uma cidade pequena do interior, Josi conta que também precisou aprender a enxergar possibilidades diferentes das que imaginava para o próprio futuro. O caminho que começou na engenharia ganhou novos capítulos com os concursos, os negócios e, agora, o Carnaval.

Para a nova musa, a chegada ao Porto da Pedra representa mais uma experiência a ser vivida.

“Quero conhecer a escola de verdade, participar dos ensaios, estar perto da comunidade e entender toda essa preparação. Para mim, ser musa não começa na Avenida. Começa muito antes, e é isso que estou vivendo agora.”

Em 2027, o Porto da Pedra levará para a Sapucaí o enredo “Porto Kalunga”, que celebra a relação entre Brasil e Angola. O Tigre será a terceira escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval, dia 5 de fevereiro, pela Série Ouro.