São Gonçalo: além dos concursos, Josi também construiu sua carreira no empreendedorismoDivulgação/Ascom
Josi Capucho estreia como musa do Porto da Pedra no Carnaval 2027
Engenheira civil, Miss Distrito Federal e empresária, ela já começou a se preparar para a estreia na Avenida
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Ateliê Criativo realiza oficinas, exposição e desfile sustentável
Projeto itinerante promove formação gratuita em moda sustentável, criatividade e empreendedorismo em uma carreta-ateliê, com exposição e desfile das peças criadas pelos participantes.
Cidade chama inscritos no Cadastro Único e Tarifa Social de Energia
Convocação é para a revisão cadastral; atualizações podem ser realizadas nos CRAS ou na sede da Coordenação do Cadastro Único
Prefeito Capitão Nelson amplia articulação e busca força nas urnas
Prefeito reeleito também acompanha seu filho, Douglas Ruas, como candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro
Espaço Lidera Mulher traz opções de presente para Dia das Crianças
Loja fica no Partage Shopping e funciona de terça-feira a domingo, das 13h às 20h
Novo complexo esportivo no Jardim Bom Retiro começa a tomar forma
Nova área de lazer e atividades esportivas fica na Praça Antônio Alcino de Castro; local terá quadras e pista de caminhada
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