São Gonçalo: Ateliê Criativo nasce para ampliar o acesso à formação cultural e à qualificação profissional - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Ateliê Criativo nasce para ampliar o acesso à formação cultural e à qualificação profissionalDivulgação/Ascom

Publicado 07/10/2026 10:36 | Atualizado 07/10/2026 10:38

A moda sustentável ganha espaço como ferramenta de transformação social com a chegada do Ateliê Criativo . O projeto itinerante oferecerá oficinas gratuitas de formação em moda sustentável, empreendedorismo e criatividade, além de uma exposição e um desfile com peças produzidas pelos próprios participantes, aberta a diferentes públicos interessados em desenvolver conhecimentos, habilidades e ampliar suas possibilidades de atuação no setor.

O projeto é realizado pela Vetor Produções, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e patrocínio do Instituto C&A, que há 35 anos promove impacto social no Brasil. Com o propósito de transformar vidas e comunidades por meio da inclusão produtiva na moda, o Instituto atua nos programas de Empreendedorismo, Empregabilidade e Voluntariado.

Realizado em uma carreta especialmente adaptada para reproduzir um ateliê de moda, equipada com mesa de corte, máquinas de costura, tecidos e todos os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades. O espaço oferecerá aulas de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h40, distribuídas em três turnos: manhã, tarde e noite, com aproximadamente 108 vagas disponíveis por cidade.

A iniciativa percorrerá São Gonçalo de 14 a 27 de outubro de 2026, na Rua Nova Jérsei, 572-652 - Boa Vista, São Gonçalo – RJ.

Um dos destaques da programação será a exposição aberta ao público nos dias 18, 24 e 25 de outubro. Ao final da etapa em São Gonçalo, também será realizado um desfile com as peças desenvolvidas pelos participantes durante as oficinas, transformando o resultado do processo de aprendizagem em uma experiência aberta ao público.

Nas oficinas, os participantes terão contato com conceitos e técnicas de moda sustentável, incluindo técnicas de upcycling e tingimento de tecidos, além de conteúdos voltados ao empreendedorismo. A proposta é estimular a criatividade, desenvolver novas habilidades e apresentar possibilidades de geração de renda por meio da economia criativa.

Como complemento às atividades presenciais, o site do projeto disponibilizará videoaulas abertas ao público, com conteúdos relacionados aos temas abordados nas oficinas, ampliando o acesso ao conhecimento e fortalecendo a formação dos participantes.

O Ateliê Criativo nasce para ampliar o acesso à formação cultural e à qualificação profissional. Para Margarida Curti, gerente executiva do Instituto C&A, patrocinador do projeto, “em um cenário em que a moda sustentável vem se consolidando como oportunidade de inovação e desenvolvimento econômico, nosso apoio ao projeto vem ao encontro dos nossos objetivos de inclusão produtiva por meio do fomento ao empreendedorismo e busca promover autonomia, inclusão e impacto social por meio da qualificação gratuita”.

A programação teve início em Nova Friburgo. Após passar por Itaboraí, a carreta chega a São Gonçalo. Em seguida, seguirá para Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Itaguaí e Angra dos Reis, onde encerrará sua circulação em 2027.

As oficinas são gratuitas e destinadas a pessoas interessadas em moda sustentável e empreendedorismo, com foco especial na participação de mulheres. Não é necessário possuir experiência ou conhecimentos prévios.

Serviço

Projeto: Ateliê Criativo

Quando: 14 a 27 de outubro de 2026

Onde: Rua Nova Jérsei, 572-652 - Boa Vista, São Gonçalo – RJ

Público: Geral

Faixa etária: Maiores de 16 anos

Inscrições: Gratuitas.

Quantidade de vagas: 108 vagas para as oficinas presenciais, acesso ilimitado ao curso online.

Realização: Vetor Produções

Apoio: Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Patrocínio: Instituto C&A