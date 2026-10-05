Niterói: revisão cadastral e a regularização podem ser realizadas no CRAS de abrangência da região do inscritoJulio Diniz
Cidade chama inscritos no Cadastro Único e Tarifa Social de Energia
Convocação é para a revisão cadastral; atualizações podem ser realizadas nos CRAS ou na sede da Coordenação do Cadastro Único
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Prefeito Capitão Nelson amplia articulação e busca força nas urnas
Prefeito reeleito também acompanha seu filho, Douglas Ruas, como candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro
Espaço Lidera Mulher traz opções de presente para Dia das Crianças
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Novo complexo esportivo no Jardim Bom Retiro começa a tomar forma
Nova área de lazer e atividades esportivas fica na Praça Antônio Alcino de Castro; local terá quadras e pista de caminhada
Hemonúcleo de São Gonçalo fará atendimento extra neste sábado
Iniciativa beneficia doadores de sangue que não podem comparecer nos dias de semana
Obras de infraestrutura avançam no bairro Eliane
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