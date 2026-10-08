São Gonçalo: programação cultural variada este mês no município - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: programação cultural variada este mês no municípioDivulgação/Ascom

Publicado 08/10/2026 08:20





Dia 8: Dando Shock no Sistema



Walace abre o jogo e revela como suas referências, dentro e fora dos palcos, o transformaram no comediante mais irreverente da cena. Com um humor afiado, leve e contagiante, Walace transforma histórias reais sobre família, religião, autoestima e os perrengues de sua criação como jovem gonçalense em uma experiência inesquecível.



Horário: 19h30



Classificação: 14 anos



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso:



Dia 9: Bola Para Frente



Bola Pra Frente não é apenas um show de comédia, é a apresentação do universo do Guego, um homem convencido de que nasceu para espalhar amor, alegria e charme pelo mundo, mesmo que o mundo, às vezes, não tenha pedido. Guego é exagerado, romântico, sensual, carismático, esquisito e dono de uma autoestima praticamente indestrutível. Mas, por trás dessa figura extravagante, existe uma história simples e bonita. Um espetáculo regado de muitas histórias, convidados, internações e muita música.



Horário: 20h



Classificação: 14 anos



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso:



Dia 10: Naruto – Ninjas da Vila da Folha



O espetáculo infantil conta a história de Hokage, que cresceu sozinho e rejeitado, pois no dia do seu nascimento um monstro poderoso foi aprisionado dentro de seu corpo. Sonhando conquistar o respeito de todos, decidiu se tornar o ninja mais poderoso e respeitado da vila, para lutar contra as forças do mal.



Horário: 16h



Classificação: Livre



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: Outubro chegou trazendo uma variedade de espetáculos para o Teatro Municipal de São Gonçalo com ingressos acessíveis e gratuitos para toda a população. As apresentações têm classificação indicativa que abrange todas as faixas etárias, com destaque para uma programação especial dedicada às crianças. Para quem gosta de samba, o Centro de Tradições Nordestinas segue recebendo o evento “Samba na Feira de Neves”. Confira a programação:Dia 8: Dando Shock no SistemaWalace abre o jogo e revela como suas referências, dentro e fora dos palcos, o transformaram no comediante mais irreverente da cena. Com um humor afiado, leve e contagiante, Walace transforma histórias reais sobre família, religião, autoestima e os perrengues de sua criação como jovem gonçalense em uma experiência inesquecível.Horário: 19h30Classificação: 14 anosLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/dando-shock-no-sistema-show-de-comedia-com-walacedantaz-no-teatro-municipal-goncalense/3589869 Dia 9: Bola Para FrenteBola Pra Frente não é apenas um show de comédia, é a apresentação do universo do Guego, um homem convencido de que nasceu para espalhar amor, alegria e charme pelo mundo, mesmo que o mundo, às vezes, não tenha pedido. Guego é exagerado, romântico, sensual, carismático, esquisito e dono de uma autoestima praticamente indestrutível. Mas, por trás dessa figura extravagante, existe uma história simples e bonita. Um espetáculo regado de muitas histórias, convidados, internações e muita música.Horário: 20hClassificação: 14 anosLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/bola-pra-frente-show-de-comedia-no-teatro-municipalsg/3594280 Dia 10: Naruto – Ninjas da Vila da FolhaO espetáculo infantil conta a história de Hokage, que cresceu sozinho e rejeitado, pois no dia do seu nascimento um monstro poderoso foi aprisionado dentro de seu corpo. Sonhando conquistar o respeito de todos, decidiu se tornar o ninja mais poderoso e respeitado da vila, para lutar contra as forças do mal.Horário: 16hClassificação: LivreLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/naruto-ninjas-da-vila-da-folha/3586080

Dia 11: Alladin





Horário: 17h30



Classificação: Livre



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: A magia do Oriente ganha vida nos palcos em uma encantadora montagem de Aladdin, apresentada pela CG2 Arte. Fiel ao clássico que conquistou gerações, o espetáculo leva o público a uma emocionante aventura repleta de fantasia, humor, música e momentos inesquecíveis para toda a família.Horário: 17h30Classificação: LivreLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/aladdin/3572782



Dia 12: Os Saltimbancos



Quatro animais artistas maltratados por seus donos — um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata — decidem unir forças e seguir em direção à cidade em busca de uma nova vida como grupo musical. Em meio a canções clássicas e momentos de pura fantasia, a peça celebra a união, a solidariedade e a luta por um futuro melhor, trazendo uma mensagem atemporal sobre coragem, amizade e a importância de nunca desistir dos próprios.



Horário: 16:00



Classificação: Livre



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: Dia 12: Os SaltimbancosQuatro animais artistas maltratados por seus donos — um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata — decidem unir forças e seguir em direção à cidade em busca de uma nova vida como grupo musical. Em meio a canções clássicas e momentos de pura fantasia, a peça celebra a união, a solidariedade e a luta por um futuro melhor, trazendo uma mensagem atemporal sobre coragem, amizade e a importância de nunca desistir dos próprios.Horário: 16:00Classificação: LivreLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/os-saltimbancos-no-teatro-municipal-de-saogoncalo/3587537





Música, humor, magia e sonhos tomam o palco em “A Princesa e o Sapo”, espetáculo de finalização da turma i22 do curso de Formação de Atores da Oficina de Teatro Gabriel Engel. A montagem leva o público à vibrante Nova Orleans dos anos 1920, em uma aventura que une diversão e emoção para todas as idades.



Horário: 19:30



Classificação: Livre



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: Dia 12: A Princesa e o SapoMúsica, humor, magia e sonhos tomam o palco em “A Princesa e o Sapo”, espetáculo de finalização da turma i22 do curso de Formação de Atores da Oficina de Teatro Gabriel Engel. A montagem leva o público à vibrante Nova Orleans dos anos 1920, em uma aventura que une diversão e emoção para todas as idades.Horário: 19:30Classificação: LivreLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/a-princesa-e-o-sapo-em-sao-goncalo/3587489





A Show da Orquestra Municipal de São Gonçalo, em alusão ao Dia dos Professores, promoverá um show gratuito para a toda a população gonçalense. O show contará com um repertório pensado para celebrar a data e emocionar o público, sob a regência do maestro Paulo Guarany.



Horário: 19:00



Classificação: Livre



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: Entrada Franca



Dia 15: Três Vozes e Uma Raiz



Um espetáculo de samba, memória e ancestralidade Três gerações, três vozes e uma única raiz. Helena Kimer, Lucas Kimer e Lara Lobo se encontram no palco para celebrar os laços que unem mãe, filho e neta por meio da música, da memória e da ancestralidade.



Horário: 19h



Classificação: 14 anos



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: Dia 14: Orquestra MunicipalA Show da Orquestra Municipal de São Gonçalo, em alusão ao Dia dos Professores, promoverá um show gratuito para a toda a população gonçalense. O show contará com um repertório pensado para celebrar a data e emocionar o público, sob a regência do maestro Paulo Guarany.Horário: 19:00Classificação: LivreLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: Entrada FrancaDia 15: Três Vozes e Uma RaizUm espetáculo de samba, memória e ancestralidade Três gerações, três vozes e uma única raiz. Helena Kimer, Lucas Kimer e Lara Lobo se encontram no palco para celebrar os laços que unem mãe, filho e neta por meio da música, da memória e da ancestralidade.Horário: 19hClassificação: 14 anosLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/tres-vozes-e-uma-raiz-show-de-musica/3594278





O DJ da Macumba é uma comédia totalmente voltada para as religiões de matrizes africanas, retrata de forma cômica a visão de um ogã sobre as questões que acontecem no universo da religião. Comediante carioca morador de São Gonçalo, está na cena da comédia desde 2019 com seu humor que retrata suas experiências e seu dia a dia.



Horário: 16h30



Classificação: 14 anos



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: Dia 16: O DJ da Macumba Com Beto GamaO DJ da Macumba é uma comédia totalmente voltada para as religiões de matrizes africanas, retrata de forma cômica a visão de um ogã sobre as questões que acontecem no universo da religião. Comediante carioca morador de São Gonçalo, está na cena da comédia desde 2019 com seu humor que retrata suas experiências e seu dia a dia.Horário: 16h30Classificação: 14 anosLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/o-dj-da-macumba-com-beto-gama-show-de-comedia-noteatro-municipal-sg/3587702



Dia 17: A Bela Adormecida



O espetáculo é uma adaptação para o teatro pelo ator e diretor Waldir Candido. Conta a história de um Rei que tinha uma obstinação, ser pai de uma menina , que ao vir ao mundo recebeu o nome de Sofia. Na comemoração de seu nascimento, o rei e a rainha cometem uma falha irreparável, convidam todas as fadas, mas esquecem de convidar a fada má, que promete uma vingança e cumpre.



Horário: 17h



Classificação: Livre



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: WhatsApp para vendas (11) 983587967



Dia 23: KD o Show



Kwesny e Daniel Lopes, comediantes do Rio de Janeiro, desenvolveram um show que mescla tanto o stand-up comedy em sua essência como também a tendência que é interagir com a plateia no quadro “A Platéia Contra-Ataca”, onde são lidas as sugestões do público presente e são feitas as piadas de improviso, fazendo com que cada show seja único, como um programa de humor na TV, só que ao vivo.



Horário: 20h



Classificação: 16 anos



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: Dia 17: A Bela AdormecidaO espetáculo é uma adaptação para o teatro pelo ator e diretor Waldir Candido. Conta a história de um Rei que tinha uma obstinação, ser pai de uma menina , que ao vir ao mundo recebeu o nome de Sofia. Na comemoração de seu nascimento, o rei e a rainha cometem uma falha irreparável, convidam todas as fadas, mas esquecem de convidar a fada má, que promete uma vingança e cumpre.Horário: 17hClassificação: LivreLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: WhatsApp para vendas (11) 983587967Dia 23: KD o ShowKwesny e Daniel Lopes, comediantes do Rio de Janeiro, desenvolveram um show que mescla tanto o stand-up comedy em sua essência como também a tendência que é interagir com a plateia no quadro “A Platéia Contra-Ataca”, onde são lidas as sugestões do público presente e são feitas as piadas de improviso, fazendo com que cada show seja único, como um programa de humor na TV, só que ao vivo.Horário: 20hClassificação: 16 anosLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-kd-o-show-kwesny-e-daniel-lopes-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-611601095366770.html



Dia 24: As Guardiãs do K-POP



Rumi, Mira e Zoey são muito mais do que estrelas do K-Pop. Enquanto conquistam os palcos com suas músicas, coreografias e performances eletrizantes, elas também carregam uma missão secreta: proteger o mundo de forças sobrenaturais que ameaçam a humanidade.



Horário: 14h



Classificação: Livre



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: Dia 24: As Guardiãs do K-POPRumi, Mira e Zoey são muito mais do que estrelas do K-Pop. Enquanto conquistam os palcos com suas músicas, coreografias e performances eletrizantes, elas também carregam uma missão secreta: proteger o mundo de forças sobrenaturais que ameaçam a humanidade.Horário: 14hClassificação: LivreLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.sympla.com.br/evento/guardias-do-k-pop/3595685?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com





Kwesny vem divertindo plateias há mais de 10 anos e tem se apresentado pelo Rio de Janeiro levando seu humor exacerbado e caótico para diferentes palcos. Com suas histórias pessoais e comentários sobre a vida adulta, Kwesny é um comediante que se destaca pela rapidez de pensamento e conexões inusitadas de um assunto com outro.



Horário: 20h



Classificação: 16 anos



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo



Ingresso: Dia 29: KwesnyKwesny vem divertindo plateias há mais de 10 anos e tem se apresentado pelo Rio de Janeiro levando seu humor exacerbado e caótico para diferentes palcos. Com suas histórias pessoais e comentários sobre a vida adulta, Kwesny é um comediante que se destaca pela rapidez de pensamento e conexões inusitadas de um assunto com outro.Horário: 20hClassificação: 16 anosLocal: Teatro Municipal de São GonçaloIngresso: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-show-de-comedia-kwesny-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-612653177842524.html

Samba na Feira de Neves



Com entrada gratuita, conforto e segurança, o evento reúne diversas atrações de samba e pagode a partir das 13h. Além da programação musical, o público poderá almoçar ou petiscar com a família na praça gastronômica e aproveitar uma cerveja gelada em um ambiente preparado para receber visitantes de todas as idades.



Data: Todo domingo



Horário: 13h



Classificação: Livre



Ingresso: Entrada Franca



Local: Centro de Tradições Nordestinas