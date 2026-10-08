São Gonçalo: Polícia Militar prendeu um homem no Boaçu, em São Gonçalo, na última quarta-feira - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Polícia Militar prendeu um homem no Boaçu, em São Gonçalo, na última quarta-feiraReprodução/Internet

Publicado 08/10/2026 15:53

Um homem foi preso por policiais militares na quarta-feira (7) no bairro Boaçu, em São Gonçalo, durante uma ação de patrulhamento realizada nas proximidades da comunidade do Lodial. Na ocorrência, os agentes da Policia Militar apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e 513 porções de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) realizavam ronda na região quando identificaram o suspeito. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de material entorpecente, além de uma arma de fogo e um equipamento de comunicação utilizado para monitoramento das atividades criminosas.

Entre os itens apreendidos estavam 262 trouxinhas de pó branco; 75 embalagens contendo erva seca; 176 porções de pedra branca; uma pistola e um rádio transmissor. Ao todo, foram recolhidas 513 porções de drogas. A corporação não informou, inicialmente, a confirmação pericial sobre os tipos de substâncias encontradas.

Caso foi registrado na 72ª DP

Após a prisão, o acusado foi conduzido juntamente com todo o material apreendido para a 72ª Delegacia de Polícia (Mutuá), onde a ocorrência foi registrada. O caso ficou sob responsabilidade da autoridade policial de plantão, que adotou os procedimentos legais cabíveis. A ação foi realizada por agentes do 1º BPM, unidade sediada no bairro Venda da Cruz. O batalhão, reativado em 2025, é responsável pelo policiamento ostensivo em áreas abrangidas pelas circunscrições das delegacias 72ª DP (Mutuá) e 73ª DP (Neves), em São Gonçalo.

A Polícia Militar reforça que denúncias e situações de emergência podem ser comunicadas por meio do telefone 190. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.