São Gonçalo: Polícia Militar prendeu um homem no Boaçu, em São Gonçalo, na última quarta-feiraReprodução/Internet
Homem é preso com arma e mais de 500 porções de drogas no Boaçu
Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) realizavam ronda na região quando identificaram o suspeito
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