São Gonçalo: Ecoponto do Barro Vermelho foi o primeiro a ser implementado na cidade, ainda em 2023 - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: Ecoponto do Barro Vermelho foi o primeiro a ser implementado na cidade, ainda em 2023Renan Otto/Ascom

Publicado 08/10/2026 08:50

São Gonçalo segue buscando focar na sustentabilidade e na reciclagem com os Ecopontos . Um dos grandes destaques do mês de setembro foi a unidade do Barro Vermelho, que reciclou quase 17 toneladas de materiais. Somando todos os quatro Ecopontos da cidade, já foram reciclados 768 toneladas de materiais desde o início do projeto em 2023.

Nos Ecopontos, as pessoas levam seus resíduos e conseguem trocá-los por dinheiro digital, que pode ser utilizado nos comércios locais, complementando a renda mensal de uma família e movimentando a economia local.

São aceitos diversos materiais, incluindo plásticos (garrafas PET, potes, embalagens em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos), metais (latas de alumínio e de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

O Ecoponto do Barro Vermelho foi o primeiro a ser implementado na cidade, ainda em 2023. Hoje, o município possui quatro Ecopontos, incluindo também os bairros Santa Luzia, Zé Garoto e Alcântara. Uma quinta unidade está sendo construída no CIEP Municipalizado 250 – Rosendo Rica Marcos, no Gradim. Os ecopontos foram instalados pela Secretaria de Conservação, através da campanha Limpa São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável, tendo surgido a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município.

"Os Ecopontos se tornaram equipamentos fundamentais no município. Além de reciclar resíduos e evitar que esses materiais acabem poluindo as ruas e os rios, também é um espaço de acolhimento de quem leva seus materiais, podendo auxiliar nas contas do mês. Também realizamos um trabalho de assistência, ouvindo catadores e auxiliando aqueles que não possuem documentos, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. É um trabalho muito importante e que nos deixa extremamente felizes, são vidas sendo mudadas pela cidade", afirmou o secretário de Conservação, Edson Leal.



Serviço:



Os quatro ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Barro Vermelho – Rua Lúcio Tomé Feteira

Santa Luzia – Rua Visconde Seabra

Zé Garoto – Praça Estephânia de Carvalho

Alcântara – Rua Doutor Alfredo Backer, 605, dentro do Assaí Atacadista

