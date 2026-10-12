São Gonçalo: para participar do futebol ou de outras atividades do projeto Saúde em Movimento, é preciso ir até o endereço das aulas e contatar o professor responsável - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: para participar do futebol ou de outras atividades do projeto Saúde em Movimento, é preciso ir até o endereço das aulas e contatar o professor responsávelDivulgação/Ascom

Publicado 12/10/2026 17:36

O futebol é uma das modalidades gratuitas promovidas pelo projeto Saúde em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo . O Boaçu é um dos núcleos do esporte, que é destinado a crianças e jovens, de 6 a 17 anos.

As aulas acontecem na Praça do Barenco, no campo society, com supervisão e orientação do professor de futebol Julio Cesar Pereira. As atividades são realizadas todos os dias da semana: às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 10h30, e às terças e quintas, das 16h30 às 17h30. “Aqui no projeto, além da diversão do futebol, eu passo para os alunos as técnicas do esporte, valorizo a disciplina e já vejo o desenvolvimento deles. Muitas mães e responsáveis entram em contato para conversar sobre a melhora deles na escola e para falar sobre os treinos, e esse feedback é muito gratificante”, destacou o instrutor Julio Cesar.

O aluno Pedro Enrick Silva, de 16 anos, diz que participar das aulas melhorou a sua saúde física, mental e sua autoestima. “Eu sempre gostei de futebol, mas nunca participei de um treino organizado, com a presença de um professor. Desde que comecei aqui, conheci pessoas e passei a me sentir melhor fisicamente e mentalmente. O professor também nos ensina a ter mais autoestima e desenvolver nossa personalidade, aprendi também que o futebol não é só brincadeira”, contou.