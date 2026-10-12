São Gonçalo: Prefeito Capitão Nelson foi conferir a festa e destacou a importância de proporcionar esse momento de lazer às crianças - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: Prefeito Capitão Nelson foi conferir a festa e destacou a importância de proporcionar esse momento de lazer às criançasJonnathan Smith/Ascom

Publicado 12/10/2026 17:58

Para animar a criançada no Dia das Crianças, a Prefeitura de São Gonçalo proporcionou, por meio da Fundação de Artes, Esporte e Lazer, nesta segunda-feira (12), uma manhã de muitas brincadeiras com a Caravana de Arte e Lazer, na Praça Zé Garoto. A animação ainda continuou a partir das 16h no Parque RJ Nosso Sonho, que abriu excepcionalmente neste feriado, garantindo espaço de lazer e recreação para a população.

O projeto leva personagens infantis e animadores que desenvolvem várias brincadeiras lúdicas e brinquedos infláveis (pula-pula, escorrega, cama elástica, piscina de bolinhas e outros). Também tem guerra de cotonetes, atividades artísticas e esportivas, dança, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial e aulas de dança.

Além das brincadeiras, os pequenos podem se divertir se refrescando com água, guaraná natural e picolé. E para ficar ainda melhor, ainda tem cachorro-quente, pipoca e algodão doce – tudo distribuído gratuitamente.

O Prefeito Capitão Nelson foi conferir a festa e destacou a importância de proporcionar esse momento de lazer às crianças. “Hoje é o Dia das Crianças e nós não podíamos deixar essa data passar em branco. Então, proporcionamos as brincadeiras e os lanches de forma gratuita para que todos possam curtir esse dia. É muito importante que as nossas crianças tenham esse momento de lazer e que as famílias possam curtir esse feriado da melhor forma”, afirmou.

A animadora de festa infantil, Maria das Dores Rodrigues, levou Pedro Lucas, de 5 anos, para curtir o Dia das Crianças na praça. Para ela, iniciativas como essa fazem a diferença para a população. “Eu sou nordestina e moro aqui em São Gonçalo há 50 anos e nunca vi o município fazer tanto pelas crianças, eu estou maravilhada. Trouxe o Pedro Lucas e ele está curtindo muito. Nós moramos aqui perto e sempre que tem a Caravana fazemos questão de estar presentes”, disse.

A Caravana de Arte e Lazer foi criada, em outubro de 2022, com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Desde então, já passou por vários bairros de São Gonçalo, atendendo milhares de crianças. A Prefeitura de São Gonçalo divulga, regularmente em seus canais de comunicação, os dias e locais por onde a Caravana de Arte e Lazer vai passar.