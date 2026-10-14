O Parque RJ Nosso Sonho passa a contar, a partir desta quarta-feira (14), com uma sala de vacina. Os imunizantes do Programa Nacional de Vacinação estarão disponíveis para crianças e adultos, com exceção da vacina BCG. A sala fica ao lado do Posto Médico e vai funcionar nos dias de abertura do parque, das 7h às 22h.
“A ideia de disponibilizar a vacinação no parque é aproveitar a presença das pessoas que já frequentam o espaço, facilitando o acesso à imunização. Iniciamos a divulgação do serviço durante o feriado do Dia das Crianças, orientando as famílias a levarem as cadernetas de vacinação nas próximas visitas. O objetivo é sempre incentivar a atualização da caderneta e ampliar a proteção de toda a população”, explicou a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Cibelle Rodrigues.
Qualquer gonçalense pode procurar o local para colocar a caderneta de vacinação em dia. Os profissionais farão a avaliação e indicarão quais vacinas podem ser administradas. A maioria pode ser aplicada no mesmo dia, caso o paciente esteja bem de saúde. Normalmente, elas só não podem ser aplicadas em casos de febre.
Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente.
Vacinas no Parque RJ:
Para crianças até 5 anos
Hepatite B – ao nascer
Rotavírus humano oral (diarreia por Rotavirus) – 2 e 4 meses
Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae b) – 2, 4 e 6 meses
VIP (poliomielite injetável) – 2, 4, 6 e 15 meses e aos 4 anos
Pneumocócica 10-valente (pneumonia, meningite e otite) – 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses
Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) – crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias
Meningocócica C (meningite meningocócica sorogrupos C) – 3 e 5 meses
Covid-19 – 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias
Influenza – uma dose anual a partir dos seis meses e até 5 anos, 11 meses e 29 dias
Febre Amarela – 9 meses e 4 anos
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 12 meses
Tetra viral (tríplice viral e varicela - sarampo, caxumba, rubéola e catapora) – 15 meses
Hepatite A – 15 meses
DTP (difteria, tétano e coqueluche) – 15 meses e 4 anos
Varicela (catapora) – 4 anos
Meningocócica ACWY - 12 meses
Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual
Para crianças com mais de 7 anos e adolescentes: Hepatite B – A partir de 7 anos de idade
Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos a partir de 7 anos considerando doses anteriores de Pentavalente e DTP. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos
Febre Amarela – reforço caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar 5 anos e dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – iniciar ou completar duas doses de acordo com situação vacinal
HPV quadrivalente – de 9 a 14 anos e resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias
dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação
Meningocócica ACWY conjugada (meningite meningocócica sorogrupos A, C, W, Y) – uma dose de 11 a 14 anos
VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação
Dengue (denv 1, 2, 3 e 4) – gonçalenses de 10 a 20 anos, com duas doses e intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose
Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual
Meningocócica ACWY – de 11 a 14 anos com dose única
Para adultos
Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos
Febre Amarela – dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação até 59 anos
Hepatite B – Sem comprovação vacinal: 3 doses
Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 2 doses até 29 anos e profissionais de saúde. E 1 dose de 30 a 59 anos
dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação
Covid-19 – gestantes a cada gestação, imunocomprometidos e idosos com mais de 60 anos a cada seis meses
VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação
Butantan-DV (denv1, 2, 3 e 4) – profissionais de saúde em dose única (Suspensa pelo Ministério da Saúde)
Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) – a partir de 85 anos
Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual