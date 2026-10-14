São Gonçalo: para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPFRenan Otto/Ascom

Publicado 14/10/2026 08:20

Parque RJ Nosso Sonho passa a contar, a partir desta quarta-feira (14), com uma sala de vacina. Os imunizantes do Programa Nacional de Vacinação estarão disponíveis para crianças e adultos, com exceção da vacina BCG. A sala fica ao lado do Posto Médico e vai funcionar nos dias de abertura do parque, das 7h às 22h.

“A ideia de disponibilizar a vacinação no parque é aproveitar a presença das pessoas que já frequentam o espaço, facilitando o acesso à imunização. Iniciamos a divulgação do serviço durante o feriado do Dia das Crianças, orientando as famílias a levarem as cadernetas de vacinação nas próximas visitas. O objetivo é sempre incentivar a atualização da caderneta e ampliar a proteção de toda a população”, explicou a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Cibelle Rodrigues.

Qualquer gonçalense pode procurar o local para colocar a caderneta de vacinação em dia. Os profissionais farão a avaliação e indicarão quais vacinas podem ser administradas. A maioria pode ser aplicada no mesmo dia, caso o paciente esteja bem de saúde. Normalmente, elas só não podem ser aplicadas em casos de febre.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação, identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente.

Vacinas no Parque RJ:

Para crianças até 5 anos

Hepatite B – ao nascer

Rotavírus humano oral (diarreia por Rotavirus) – 2 e 4 meses

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e Haemophilus influenzae b) – 2, 4 e 6 meses

VIP (poliomielite injetável) – 2, 4, 6 e 15 meses e aos 4 anos

Pneumocócica 10-valente (pneumonia, meningite e otite) – 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses

Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) – crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias

Meningocócica C (meningite meningocócica sorogrupos C) – 3 e 5 meses

Covid-19 – 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

Influenza – uma dose anual a partir dos seis meses e até 5 anos, 11 meses e 29 dias

Febre Amarela – 9 meses e 4 anos

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 12 meses

Tetra viral (tríplice viral e varicela - sarampo, caxumba, rubéola e catapora) – 15 meses

Hepatite A – 15 meses

DTP (difteria, tétano e coqueluche) – 15 meses e 4 anos

Varicela (catapora) – 4 anos

Meningocócica ACWY - 12 meses

Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual

Para crianças com mais de 7 anos e adolescentes:

Hepatite B – A partir de 7 anos de idade

Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos a partir de 7 anos considerando doses anteriores de Pentavalente e DTP. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos

Febre Amarela – reforço caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar 5 anos e dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – iniciar ou completar duas doses de acordo com situação vacinal

HPV quadrivalente – de 9 a 14 anos e resgate de adolescentes até 19 anos, 11 meses e 29 dias

dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação

Meningocócica ACWY conjugada (meningite meningocócica sorogrupos A, C, W, Y) – uma dose de 11 a 14 anos

VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação

Dengue (denv 1, 2, 3 e 4) – gonçalenses de 10 a 20 anos, com duas doses e intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose

Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual

Meningocócica ACWY – de 11 a 14 anos com dose única

Para adultos

Dupla Adulto – dT (difteria, tétano) – 1 dose a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, o reforço é antecipado para o intervalo de 5 anos

Febre Amarela – dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação até 59 anos

Hepatite B – Sem comprovação vacinal: 3 doses

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) – 2 doses até 29 anos e profissionais de saúde. E 1 dose de 30 a 59 anos

dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – a partir da 20ª semana de gestação

Covid-19 – gestantes a cada gestação, imunocomprometidos e idosos com mais de 60 anos a cada seis meses

VSR (vírus sincicial respiratório, bronquiolite e pneumonia) – gestantes a partir da 28ª semana de gestação

Butantan-DV (denv1, 2, 3 e 4) – profissionais de saúde em dose única (Suspensa pelo Ministério da Saúde)

Pneumocócica 20-valente conjugada (Pneumo 20) – a partir de 85 anos

Gripe (H1N1, H3N2 e Influenza tipo B) – uma dose anual

