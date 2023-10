Várias atrações com animais estão programadas, envolvendo peões renomados - Foto Secom/Divulgação

Várias atrações com animais estão programadas, envolvendo peões renomados Foto Secom/Divulgação

Publicado 11/10/2023 16:54

São João da Barra – “Não tenho dúvidas de que será mais um evento de sucesso no nosso município”. O otimismo é da prefeita de São João da Barra (RJ), Carla Caputi, na expectativa de que a ExpoBarra, que começa às 20h desta quarta-feira (11), receba cerca de 150 mil pessoas até o último dia, domingo (15).

A prefeita avalia que a festa coloca em evidência a agropecuária, vocação histórica do município: “Está sendo retomada depois de 11 anos. São muitos setores da prefeitura e das forças de segurança pública envolvidos na realização desta festa, que dá destaque à agricultura e à pecuária; a ExpoBarra impacta positivamente diversos setores do nosso município, que só tem a ganhar com essa retomada”.

A feira acontece no Parque de Exposições e Eventos Manoel Rangel Pessanha e tem na programação concurso leiteiro; rodeio; ranch sorting; prova de laço; palestras; rodada de negócio; shows regionais, locais e de nomes que figuram no cenário nacional.

Na abertura haverá, às 21h, Rodeio (gospel) Cristo Show, com a caravana da Companhia de Rodeio Tony Nascimento, envolvendo peões do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo; além dos finalistas da Festa do Peão de Barretos, a maior da América Latina.

PREMIAÇÃO - A premiação total para os primeiros colocados, durante as competições, é de R$ 30 mil e o evento será transmitido pelas redes sociais da Companhia de Rodeio. Os cavalos dançarinos, com a presença da primeira e menor adestradora de cavalos do Brasil, Lorenza Nascimento, são algumas das atrações.

Entre os peões do rodeio em cavalos estão confirmados Ricardo Barreto, de Presidente Kennedy, competidor em cavalo finalista em Barretos; e Robson Vasconcelos, de Campos dos Goytacazes. Ainda nesta quarta, no mesmo horário do rodeio, Os Manos do Forró se apresentam no palco agro.