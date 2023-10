Carla Caputi argumenta que antecipações acontecem em comemoração pelo Dia do Servidor Público - Foto Secom/Divulgação

Publicado 26/10/2023 18:12

São João da Barra – O funcionalismo público de São João da Barra (RJ) passará o Dia do Servidor (28) com dinheiro no bolso; a prefeita Carla Caputi determinou que os salários e a recarga de até R$ 550 do cartão do Servidor referentes ao mês de outubro sejam antecipados para esta sexta-feira (27).

A prefeita justifica que as antecipações acontecem em comemoração pelo Dia do Servidor Público. Pelo calendário anual da Secretaria Municipal de Administração, os pagamentos dos salários são feitos no último dia útil do mês vigente. A decisão de Carla Caputi para pagar antecipado representa cinco dias de antecedência, contando o final de semana.

No caso do Cartão do Servidor, no entanto, a data de recarga é sempre o primeiro dia de cada mês. “Quero parabenizar o funcionalismo municipal e falar que os avanços vêm acontecendo em relação ao setor, como o aumento de salário e do Cartão do Servidor”, assinala a prefeita.

Carla Caputi considera os servidores principais patrimônios da administração municipal e ressalta a importância das equipes no atendimento à população: “Nosso agradecimento e respeito a todos, que são muito importantes no trabalho executado no interesse público e que chega da melhor maneira aos munícipes”.