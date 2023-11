Vittor diz que seu foco agora vai para o Mundial As Youth Foil Class 2024, em julho, na Itália - Foto Divulgação

Vittor diz que seu foco agora vai para o Mundial As Youth Foil Class 2024, em julho, na Itália Foto Divulgação

Publicado 15/11/2023 16:55

São João da Barra - Ao vencer a última etapa do Campeonato Brasileiro de Formula Kite, em São Luís do Maranhão, realizado de 10 a 12 de novembro, Vittor Maciel Branco Motta Santos Filho sagrou-se campeão de Kitesurf na classe Hydrofoil Tubular. Ele tem 15 anos e é de São João da Barra (RJ) título veio ao vencer a última etapa do Campeonato Brasileiro de Formula Kite, em São Luís, no Maranhão, realizado de 10 a 12 de novembro.

Vittor havia vencido as duas primeiras etapas disputadas em Araruama (RJ) e Fortaleza (CE); na categoria Formula Kite, foi o vice-campeão brasileiro Sub-19. Entre outros títulos, este ano o atleta conquistou a Copa da Juventude, Formula Kite Sub-16, em São Paulo; Kitefest, Hydrofoil, em Macaé; e Ventos da Caruara, Big Air, em Grussaí.

"Estou muito feliz com minha evolução”, comemora o sanjoanense resumindo: “Ano passado fui campeão brasileiro Sub-19 e este ano o campeonato brasileiro absoluto era o principal objetivo; graças a Deus consegui alcançar esse objetivo e agora meu foco total vai para o Mundial As Youth Foil Class 2024, em julho, na Itália".

O atleta pontua que não conquistou título de campeão brasileiro no Maranhão, e sim em Grussaí: “Muita luta e dedicação dentro e fora d'água; foram muitos dias de treino, dias nos quais as condições eram ruins, principalmente no inverno; ninguém se dedicou mais do que eu e o resultado está aí, foi a hora da colheita; agora tudo que preciso fazer é seguir plantando”.