Carla Caputi definiu antecipação de 50% da verba e reajuste, coisa que não acontecia há dez anos - Foto Secom/Divulgação

Carla Caputi definiu antecipação de 50% da verba e reajuste, coisa que não acontecia há dez anos Foto Secom/Divulgação

Publicado 05/12/2023 18:45 | Atualizado 05/12/2023 18:47

São João da Barra – Reconhecido no Estado do Rio de Janeiro como um dos mais tradicionais em animação, criatividade, luxo e beleza, o Carnaval de São João da Barra (RJ) começa a ganhar ritmo, patrocinado pelo governo municipal. A prefeita Carla Caputi acaba de determinar a antecipação de 50% da parcela do apoio financeiro às agremiações para os desfiles.

A liberação é feita através da Secretaria Municipal de Cultura, junto à Procuradoria Geral, Fazenda e Controle Interno. Também por iniciativa de Carla Caputi, os valores estão sendo reajustados, o que não ocorria há dez anos.

Reconhecidas como Patrimônios Culturais do Estado do Rio de Janeiro, as quase centenárias escolas de samba Congos e Chinês tiveram um aumento de 65%; já a recém-criada Vila Imperial tem o valor 133% maior, mesmo percentual do tradicional bloco de marcha-rancho Indianos.

O secretário de Cultura, Gil Miranda, observa que desde a criação da secretaria houve um olhar prioritário às necessidades das agremiações, a fim de fortalecer as tradições carnavalescas e suas ações culturais; ele esteve envolvido com a festa na condição de carnavalesco há vários anos.

"Os desfiles das escolas de samba são o grande chamariz que potencializam o nosso turismo cultural”, comenta o secretário pontuando: “Ali (no desfile) tem arte, emoção, brilho e congratula o talento do povo sanjoanense". A tradição em São João da Barra no período é ressaltada também no clima de tranqüilidade; a festa é definida, geralmente, como “Carnaval da Família”.

DEFINIÇÕES - Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), a Chinês já lançou seu enredo e samba: "A fabulosa fábrica de brincadeiras". Também a rival, Congos, está com os itens definidos; o samba acompanha o enredo "Malkia", retratando as guerreiras do reino do Congo. Já a Vila Imperial levará para a avenida "Fazendo arte no carnaval".

Com foco no clima carnavalesco antecipado, no último domingo (3) a Secretaria de Cultura proporcionou a logística para alunos da Oficina de Samba do Palácio Cultural Carlos Martins e também para sambistas das agremiações carnavalescas do município.

Gil Miranda ressalta que o workshop foi com Carlinhos Salgueiro, na quadra da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, no Rio de Janeiro: “Ano passado a secretaria já tinha proporcionado uma oficina de samba e demonstrado um viés de valorização das vertentes carnavalescas, inclusive colocando a oficina de samba em sua grade permanente de ações culturais”.