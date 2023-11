Matheus vibra que é muito bom participar de um festival com essa tradição e ganhar novamente - Foto Secom/Divulgação

Publicado 27/11/2023 18:43 | Atualizado 27/11/2023 18:59

São João da Barra – “Cinco pães e dois peixes” na edição de 2022e “Namastê” este ano; Matheus Nicolau, de Campos dos Goytacazes (RJ) é bi do Festival Sanjoanense da Canção (Fescan). A 35ª edição, promovida pela Secretaria de Cultura de São João da Barra (RJ), foi realizada no Centro Histórico da cidade em três noites, tendo a participação de canções de sete estados brasileiros.

A final aconteceu nesse domingo (26), com apresentação especial do cantor Flávio Venturini. A premiação somou R$ 21 mil, disputada por 11 finalistas. A canção Licença Poética de Karine, levou os prêmios de melhor arranjo, melhor intérprete e a segunda colocação.

Em terceiro ficou Mariana Soares, apresentando “Chão”; o prêmio popular coube a Ester Malhardes, com “Respeita minhas cinzas”. Matheus Nicolau comemorou a vitória parabenizando a prefeitura pela realização do evento: “Muito bom participar de um festival com essa tradição e ganhar novamente esse prêmio tão importante na região”.

O vencedor ressaltou que São João da Barra serve de exemplo para outros municípios pela valorização dos artistas e da música popular brasileira. Além do show intimista, Flávio Venturini fez parte do júri; ele lembrou que começou a carreira participando de festivais. Também foram jurados os especialistas musicais Rômulo Gomes, Beth Rocha, Vinícius Martins e Thomas Saboga.

“Eu também comecei minha carreira nos festivais de música em Belo Horizonte, onde conheci toda a turma do Clube da Esquina”, destacou o artista sugerindo: “Deveria haver mais festivais como esse, que são celeiros de novos artistas; fiquei muito feliz em ser convidado para estar aqui e ainda poder cantar para esse público tão especial”.

