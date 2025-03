Os artesãos expuseram suas produções, no último sábado, em estande montado no espaço do evento - Foto Divulgação

Publicado 25/03/2025 17:34

São João da Barra – Por meio do Projeto Artesanato, o governo de São João da Barra (RJ) tem priorizado a valorização da economia criativa no município. A investida mais recente aconteceu no último sábado (22), com a participação de 15 artesãos sanjoanenses em exposição estadual, no Rio de Janeiro, realizado pela promovido pela Secretaria de Estado de Turismo.

O evento aconteceu, entre os dias 19 e 23, na Praça Edson Cortes (Glória), para celebrar a Semana Estadual do Artesão. Os sanjoanenses tiveram um estande no espaço, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer. Foram expostas peças ecológicas como biojoias feitas com sementes, escamas de peixes, conchas e taboa.

A coordenadora de projetos da secretaria sanjoanense, Vânia Pantoja, destaca que as obras apresentadas destacaram a identidade cultural e a sustentabilidade do artesanato local: “A Expo Artesão integra as ações do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro e busca fomentar o empreendedorismo e a capacitação dos artesãos fluminenses”.

Vânia Pantoja avalia que, com a presença de São João da Barra no evento, o município reafirma seu compromisso com o fortalecimento da produção artesanal, o reconhecimento de seus talentos e a parceria com as ações de fomento do estado.

“A cada evento que participamos estreitamos ainda mais a relação com a coordenação estadual de artesanato, ganhamos mais visibilidade”, comenta a coordenadora concluindo: “Também, projetamos o nome de São João da Barra como um celeiro de artesãos e o apoio da nossa Secretaria de Turismo e Lazer é fundamental para continuar participando desses eventos”.