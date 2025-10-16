O complexo portuário do Açu é considerado um vetor de desenvolvimento para o estado do Rio e o país - Foto Porto do Açu/Divulgação

São João da Barra - Desenvolver soluções tecnológicas por meio de ecossistema de startups (empresas jovens e inovadoras que buscam um modelo de negócio receptível) é o principal objetivo da parceria que está sendo definida pelo Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), com a Nexio, hub de produtos e serviços digitais da Ocyan, juntamente com a Elogroup.

Trata-se de uma iniciativa estruturada de modo a viabilizar que várias áreas sejam exploradas conjuntamente, desde o uso da estrutura do complexo portuário, visando testar e desenvolver novas tecnologias até a avaliação de programas de inovação aberta, com lançamento de desafios ao mercado de forma conjunta.

O fechamento, nesta quinta-feira (16), no município, durante o Conecta Cais 2025, no Cais Açu Lab, voltado ao fomento de iniciativas em operações portuárias. Segundo o gerente executivo de Negócios Digitais e Tecnologia da Ocyan, Rodrigo Chamusca, o acordo prevê intercâmbio entre as duas plataformas, de maneira que parceiros do porto tenham acesso às soluções tecnológicas da Nexio.

De modo inverso, Chamusca pontua que as startups parceiras do Cais Açu Lab possam acessar os desafios da indústria offshore, um dos principais mercados de atuação da plataforma da Ocyan com a Elogroup. Uma das possibilidades de estudo apontadas por ele é a realização de testes de soluções para descomissionamento, dentro das linhas de desenvolvimento de PD&I.

O processo utiliza plataformas, ativos e estruturas submarinas do porto: “A participação em projetos financiados através de recursos oriundos da cláusula de PD&I da ANP (Agência Nacional de Petróleo) para desenvolvimento de novas soluções e tecnologia é uma prática comum na Ocyan e queremos ampliar as capacidades de desenvolvimento com o Porto do Açu neste sentido”, resume o gerente executivo.

FORMA SINERGÉTICA - Chamusca ratifica que a parceria foi estruturada de modo a viabilizar que várias áreas sejam exploradas conjuntamente, desde o uso da estrutura do Porto do Açu para testar e desenvolver novas tecnologias até a avaliação de programas de inovação aberta, com lançamento de desafios ao mercado de forma conjunta: “Queremos atuar de forma sinérgica em relação aos nossos ecossistemas de inovação e parceiros”, realça.

Na proposta está a ampliação das oportunidades e abrangência dos projetos e soluções: “Utilizaremos a parceria para promover compartilhamento de conhecimento técnico, capacitações, realização de provas de conceitos e pilotos com testes em ambiente relevante, para compartilhar oportunidade de negócios e aplicação de tecnologia, acesso ao ecossistema de inovação aberta em conjunto e colaboração em projetos de PD&I”, enfatiza, conclui Chamusca.

Gerente de inovação do Porto do Açu, Juliane Carneiro destaca que o complexo portuário u é um vetor de desenvolvimento para o estado do Rio e para o país, atraindo investimentos e impulsionando novas cadeias produtivas: “Também estamos nos consolidando como uma plataforma aberta para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções aplicadas à indústria”.

AUMENTAR EFICIÊNCIA - Carneiro comenta que a parceria com a Ocyan reforça a visão de que a inovação nasce da colaboração e do compartilhamento de conhecimento: “Além de fortalecer o ambiente de negócios e estimular a geração de soluções que aumentam a competitividade, especialmente em setores estratégicos como o de energia”.

O Porto do Açu é o maior complexo porto-indústria privado de águas profundas da América Latina. Está localizado ao norte do estado do Rio de Janeiro e opera desde 2014, sendo administrado pela Porto do Açu Operações, uma parceria entre a Prumo Logística e O Porto de Antuérpia-Bruges Internacional. Atualmente, 30 empresas já estão instaladas no complexo, incluindo clientes e parceiros de classe mundial.

As operações estão consolidadas em minério, petróleo e gás natural. Já o Cais Açu Lab é um ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação do porto, cujo objetivo é aumentar a eficiência e resiliência das operações portuárias, marítimas e industriais, impulsionando a competitividade do setor.