Segunda audiência pública de revisão do Plano Diretor será realizada nesta quinta-feira (20)

Publicado 19/05/2021 17:56

A Prefeitura de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, informou que amanhã (20/5), a Secretaria Municipal de Captação de Recursos Urbanismo e Habitação irá realizar a segundadoa fim de planejar o futuro da cidade para os próximos 10 anos. Devido à pandemia da covid-19, a participação presencial será reduzida, mas a população poderá assistir a reunião pela internet, acessando a página oficial da prefeitura no facebook ().

O evento, que acontecerá às 9h, no auditório do Meriti Previ, tem como objetivo rever o futuro do município, com a missão de fazer uma cidade mais justa para todos. Participam do encontro conduzido pela prefeitura, a população e a Câmara dos Vereadores.



Em primeira audiência, realizada em 28 de março, o prefeito de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, comentou sobre as peculiaridades da cidade, que é altamente urbanizada, com forte crescimento irregular, falta de área verde e a dependência de verbas estaduais e federais:



“O Plano Diretor vem esclarecer e nortear muita coisa, transmitindo o sentimento e o desejo da população, além de quais as transformações e benefícios que ela quer para a cidade. O plano é trabalhoso, requer muitas horas, estudos e planejamentos”.



Como informado, a participação presencial será limitada e os interessados devem se inscrever pelo link: https://docs.google.com/.../1yAbvihYq8CgD3Uh5Pobs3C3.../edit

Endereço: Meriti Previ - Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, nº 232 - Jardim Meriti



