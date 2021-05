Meriti recebe novos ônibus escolares para atender mais alunos Divulgação

19/05/2021

ônibus escolares, adquiridos por emendas parlamentares, foram entregues nesta semana ao prefeito Dr. João Ferreira Neto. Atualmente, com uma frota com mais de 20 ônibus escolares, a prefeitura agora pode reforçar as rotas e atender mais alunos, especialmente com o retorno escalonado das aulas presenciais. Os deputados federais, Gelson Azevedo e Professor Joziel, responsáveis pelas emendas, realizaram a entrega dos veículos pessoalmente.

O evento ocorreu em frente à prefeitura, no bairro Jardim Meriti, e contou ainda com a presença do secretário de Educação, José Carlos. O prefeito, Dr. João agradeceu o apoio dos deputados federais e do Ministério da Educação e lembrou que a cidade precisa de emendas para suprir as demandas do município:



“O resultado deste trabalho está aqui, mais ônibus escolares oriundos de emendas parlamentares dos deputados Gelson Azevedo e Professor Joziel. Quero agradecer a todos e lembrar que no início de minha primeira gestão a cidade contava apenas com seis veículos que estavam guardados. Mandei que passassem por manutenção e antes mesmo de fechar aquele mandato já contávamos com 19 ônibus na nossa frota”, afirmou Dr. João.



Os deputados federais, Gelson Azevedo e Professor Joziel, responsáveis pelas emendas, realizaram a entrega dos veículos pessoalmente Divulgação

O deputado Gelson Azevedo aproveitou o momento para destacar o trabalho que vem sendo feito: “Quero parabenizar o Dr. João pela administração, principalmente no estado em que a cidade se encontrava em janeiro de 2017. O recurso é infinitamente pequeno e ele consegue fazer milagre. É isso que o gestor deve fazer”, disse o parlamentar.



Professor Joziel destacou que somente o trabalho produz resultado: “Esses ônibus vão ajudar muito no transporte das nossas crianças. Parabenizo ainda o prefeito por ir a Brasília apresentar as demandas da cidade, as quais nós sempre procuramos atender da melhor forma possível”, disse o deputado.