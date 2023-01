A Unidos da Ponte tem uma nova coreógrafa para sua comissão de frente: Alessandra Oliveira - Reprodução/ Facebook

Publicado 07/01/2023 08:07

A comissão de frente da Unidos da Ponte já tem uma nova coreógrafa para o desfile de 2023. Alessandra Oliveira é diretora, professora e coreógrafa em Nilópolis, onde ministra aulas de Jazz, Ballet Clássico e Dança do Ventre, há 32 anos.



Não será a primeira vez que Alessandra estará com a azul e branca de São João de Meriti, tendo passagem como coreógrafa de alas em 2022.



“Me sinto muito honrada e feliz com o convite para coreografar a Comissão de Frente da Unidos da Ponte. Com muita garra e emoção pretendo realizar um lindo trabalho nessa amada escola. Muita expectativa e energia positiva com esse maravilhoso enredo!”, revelou a Coreógrafa.



A Unidos da Ponte será a segunda escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro, no sábado de carnaval, 18 de fevereiro. A escola levará o enredo Liberte Nosso Sagrado, desenvolvido pelos carnavalescos Guilherme Diniz e Rodrigo Marques.