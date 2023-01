Pela primeira vez na Baixada Fluminense, Cirque Amar chega ao Shopping Grande Rio - Divulgação

Publicado 12/01/2023 23:03

O Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, apresenta uma novidade especial para os seus clientes. Pela primeira vez na Baixada Fluminense, o Cirque Amar, de origem francesa, desembarca no empreendimento com o fabuloso espetáculo circense com direito a um número inédito de freestyle, com manobras radicais de Motocross.



Malabaristas, palhaços e trapezistas ocupam uma área de 11 mil m² com uma arena para 2.500 pessoas distribuídas em cinco setores.



“Hoje, pelo 20º país em turnê, mantemos viva a magia e a cultura do circo ao redor do mundo. Temos uma equipe diversa que, com uma energia especial, anima todo o público. Chegamos para esta primeira temporada na Baixada e temos certeza de que vamos surpreender e fazer história aqui”, conta Bryan Stevanovich, diretor do circo que está em turnê pela América Latina.



Entre a mistura de sons e cores, o show de 1h50 de duração possui 15 minutos de intervalo. O circo funciona de segunda a sexta, às 20h30, sábados, domingos e feriados, as sessões são às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam a partir de R$ 50 (meia-entrada) até R$ 300.



“Estamos felizes em sermos o primeiro shopping do estado do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense a receber este fabuloso e grandioso circo nesta temporada do Cirque Amar”, comenta Monica Freitas, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.