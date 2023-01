Da esquerda para a direita: Gildo Gonzaga, vice-presidente do Meriti Previ; subsecretária de Saúde, Dr.ª Malu; secretária de Saúde, Marcia Lucas; prefeito, Dr.João e Alfredo Marangoni, secretário geral do Conselho Municipal de Saúde - Divulgação PMSJM

Da esquerda para a direita: Gildo Gonzaga, vice-presidente do Meriti Previ; subsecretária de Saúde, Dr.ª Malu; secretária de Saúde, Marcia Lucas; prefeito, Dr.João e Alfredo Marangoni, secretário geral do Conselho Municipal de SaúdeDivulgação PMSJM

Publicado 13/01/2023 18:11

Os novos membros do Conselho Municipal Saúde tomaram posse no auditório do Meriti Previ, no Jardim Meriti. Foram empossados 16 conselheiros e 16 suplentes que vão trabalhar em prol da saúde e do bem-estar dos munícipes.



Os conselheiros possuem por objetivo avaliar a situação da Saúde e formular diretrizes para apoiar a elaboração dos planos municipais, estaduais e nacionais.



A secretária de Saúde de São João de Meriti, Marcia Lucas, que fez parte da mesa, destacou alguns pontos importantes do trabalho dos empossados. "Os conselheiros precisam observar atentamente as necessidades da população. Transparência e comprometimento é um dos pilares da nossa gestão. Recebam esse cargo com muito senso de responsabilidade e destacando a importância de vocês para todos os munícipes”.



Os novos membros realizarão proposições para o fortalecimento e defesa do Sistema único de Saúde (SUS), com foco na redução das desigualdades sociais e na promoção da qualidade de vida. A rede de apoio da atividade é composta por mais de 20 instituições da sociedade civil, tais como: Igreja Católica, Assembleias de Deus, religiões de matrizes africanas, ONGs e a Cruz Vermelha.



Posse dos novos membros do Conselho Municipal Saúde é realizada em Meriti Divulgação PMSJM

“Desejo que esse mandato seja de muitas realizações pela nossa cidade e que possamos trabalhar em conjunto para que a saúde da nossa São João de Meriti continue avançando”, disse o prefeito Dr. João, que assinou o termo de posse da equipe.



Também participaram da solenidade a subsecretária de Saúde, Dr.ª Malu; Altair Soares e Gildo Gonzaga, presidente e vice-presidente do Meriti Previ; Alfredo Marangoni, secretário geral do Conselho Municipal de Saúde e Lanuzie Cavalcante, coordenadora do Fórum de Saúde Meriti.