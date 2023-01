Os seguintes estados não tiveram dados atualizados neste sábado: DF, MA, MG, MS (mortes), MT, RJ, RN, RR, PE e TO - Reprodução/Pixabay

Os seguintes estados não tiveram dados atualizados neste sábado: DF, MA, MG, MS (mortes), MT, RJ, RN, RR, PE e TOReprodução/Pixabay

Publicado 16/01/2023 19:35

No Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (16), o número total de casos conhecidos é de 31.399. O total de óbitos permanece em 1.510. Os números são da Secretaria Estadual de Saúde.

Ao todo, 29.889 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 1 e podem ser descartados 17.159 casos.

Em atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital Municipal que segue sem nenhum paciente internado.

Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Centro, 946 casos, Jardim Metrópole, 635 casos, e Coelho da Rocha com 396 casos. A maioria dos registros, 27.052, não teve sua localidade informada.