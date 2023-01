10 sistemas de bombeamento serão implantados para levar água aos morros de Meriti - Divulgação

Publicado 17/01/2023 14:34

Em São João de Meriti, 10 sistemas de bombeamento serão implantados para levar água aos morros da cidade. Mais de 45 mil pessoas serão beneficiadas com acesso à água tratada encanada e com regularidade em suas casas.



As obras da Águas do Rio irão acontecer nos bairros Vila Tiradentes, São Mateus, Éden, Agostinho Porto, Parque Araruama, Parque Alian, Vila São João, Jardim Meriti e Jardim Botânico.



“Estamos trabalhando para fornecer água de forma regular para as casas dos meritienses. Nossas equipes estão realizando melhorias no sistema existente e ampliando o serviço de abastecimento para proporcionar mais qualidade de vida para a população. E ainda há muito a ser feito. Para 2023, vamos focar no abastecimento das regiões altas”, destacou o diretor-superintendente da concessionária, Luiz Fabbriani.



Estas intervenções somam às que já foram realizadas pela Águas do Rio em pouco mais de um ano, e beneficiaram mais de 55 mil moradores da cidade. “É muito importante ver que a Águas do Rio tem essa preocupação de atender às regiões mais altas da cidade, que tem um total de 52 morros. A prefeitura tem feito obras de drenagem e apoiado as ações da empresa”, completou o prefeito Dr. João, em reunião realizada na última semana.



Participaram do encontro os secretários de Obras, Serviços Públicos, Trânsito e Energia, Gabinete, e o Procurador do município.