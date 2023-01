Durante a ação foram apreendidos 23 repetidores de sinal de internet e 11 repetidores de sinal de TV a cabo - PMERJ

Publicado 19/01/2023 14:43

Uma operação conjunta entre o 21º BPM e a 64ª DP contra a milícia identificou uma central clandestina de "Gato Net" em Vilar dos Teles, São João de Meriti.



Segundo detalhes da operação integrada, agentes atuaram no Morro do Pau Branco e no Morro do Tamanco para reprimir os crimes relacionados à milícia.



Durante a ação foram apreendidos 23 repetidores de sinal de internet e 11 repetidores de sinal de TV a cabo.

Polícia Civil deflagra operação contra milícia em São João de Meriti Divulgação



Não há informações sobre presos.