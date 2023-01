Dr. João fez uma reunião no auditório do Centro Cultural Meritiense com a equipe da Subsecretaria de Cultura - Divulgação PMSJM

Publicado 18/01/2023 13:47

O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, fez uma reunião nesta terça-feira (17), no auditório do Centro Cultural Meritiense, com a equipe da Subsecretaria de Cultura. Os profissionais da pasta agora integram a Secretaria de Educação. Esta é uma das mudanças realizadas pelo chefe do executivo para melhorar e intensificar investimentos e qualidade administrativa.



O objetivo do encontro foi alinhar as diretrizes de trabalho.



“As pastas têm tudo a ver e vão trabalhar juntas para movimentarmos a arte na nossa cidade. Pedi a todos que trabalhem com empenho e dedicação porque quero fazer deste lugar uma referência cultural para os meritienses”, comentou o prefeito.



O Centro Cultural entrou em reforma e já está quase pronto, segundo Dr. João. O espaço será reinaugurado dia 3 de fevereiro.