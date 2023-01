Encontro reuniu representantes e membros do conselho - Divulgação

Encontro reuniu representantes e membros do conselhoDivulgação

Publicado 17/01/2023 15:04

Na manhã desta segunda-feira (16), foi realizada uma reunião no auditório do Meriti Previ, no Jardim Meriti, para discutir os malefícios da poluição atmosférica no município.



A poluição do ar em Meriti está sendo monitorada pela Secretaria de Ambiente e pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São João de Meriti (COMDEMA).



O secretário da pasta, André Mazoni, membros do conselho, representantes da Bayer (empresa farmacêutica que tem uma fábrica na divisa de São João com Belford Roxo) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) marcaram presença no encontro.



Segundo a Prefeitura de Meriti, a companhia apresenta relatórios semestrais das ações realizadas para minimizar o problema.