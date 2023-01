Campanha é destinada aos animais saudáveis com mais de 3 meses - Divulgação

Campanha é destinada aos animais saudáveis com mais de 3 mesesDivulgação

Publicado 20/01/2023 16:23

A Casa dos Direitos da Baixada, com o apoio da Prefeitura de São João de Meriti, realiza neste sábado (21), mais uma edição da ação social pet para cães e gatos. Os serviços serão disponibilizados das 10h às 15h, no bairro Agostinho Porto.



A campanha é destinada aos animais saudáveis com mais de 3 meses. A organização reforça que mesmo que o bichinho não tenha acesso à rua ou até mesmo contato com outros animais, manter as vacinas em dia é essencial. A vacina da raiva deve ser aplicada anualmente no animal.



No local, técnicos, veterinários e enfermeiros voluntários estarão realizando a vacinação antirrábica, orientação veterinária, limpeza de ouvidos, corte de unhas e distribuição de brindes e ração.



Para Angélica Oliveira, organizadora da ação, manter a carteirinha de vacinação em dia é um ato de amor. “Eles são membros da nossa família. Nos dão tanto amor gratuitamente e essa é nossa forma de retribuir. Agradeço ao nosso prefeito Dr. João, deputado Valdecy da Saúde e Raphael Villela, liderança comunitária”.



Grupo busca realizar as ações em regiões humildes da cidade Divulgação

Nas últimas edições realizadas no Morro da Caixa D’água, Formoso e Jardim Noia, mais de mil animais foram atendidos.



Os organizadores orientam aos moradores que levem seu cãozinho com focinheira e evitem que crianças levem os animais sozinhos para a vacinação.