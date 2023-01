Sesc RJ levou atendimentos odontológicos gratuito a Meriti - Hélio Melo

Publicado 23/01/2023 14:27

O município de São João de Meriti recebeu os atendimentos da Unidade Móvel OdontoSesc. Equipamento foi instalado no Jardim Meriti (em frente ao Centro Cultural Meritiense), onde foram oferecidos tratamentos odontológicos gratuitos, além de atividades educativas e de promoção em saúde.



As unidades móveis OdontoSesc são veículos de 14 metros de comprimento, 2,5 de largura e 4,5 de altura equipados para a realização de tratamentos odontológicos de atenção básica, como restaurações, extrações simples, raspagens, limpeza e radiografias.



Segundo a organização, a ação itinerante poderá retornar em breve ao município.



O atendimento é ofertado a qualquer pessoa a partir de 05 anos de idade e, no caso de menores de idade, é obrigatória a presença do responsável legal em todas as consultas, portando um documento da criança/adolescente.