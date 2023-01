Cerca de 155 animais foram vacinados no Parque Tietê - Divulgação/ PMSJM

Publicado 24/01/2023 22:08

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, realizou mais uma edição da Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante na cidade. Desta vez, a ação aconteceu na Praça São Lázaro, na Venda Velha.



Seguindo as recomendações, todos os cães e gatos saudáveis deverão ser vacinados a partir dos 3 meses de idade e, de acordo com a pasta, não há contraindicação para fêmeas prenhas ou em lactação. A vacina da raiva deve ser feita anualmente no animal.



Adoção



A Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal tem realizado campanhas de adoção em seus eventos e nas redes sociais. Cerca de 10 animais foram adotados apenas na última edição.



Para adotar um pet, o interessado terá que apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.



Para mais informações entre em contato com o Zappet: (21) 99596-0865.