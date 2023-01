Encontro contou com a participação do secretariado, dos vereadores e de lideranças locais - Divulgação

Publicado 24/01/2023 16:35

O município de São João de Meriti foi palco do 1° Seminário do Bloco 3 do Instituto Rio Metrópole, composto pelos municípios de Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Meriti e Belford Roxo.



A equipe, liderada pelo presidente Didê, apresentou uma série de dados e diagnósticos da situação dos municípios da Baixada Fluminense em relação ao tratamento de esgoto e ao descarte de lixo.



As informações serão usadas para elaboração do Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos (PMetGIRS), que atende as necessidades dos 22 municípios da região Metropolitana do Rio de Janeiro, quanto à destinação final dos resíduos sólidos, manejo, infraestrutura e de viabilização de instalações operacionais de transbordo, centro de triagem, tratamento e destinação final.



”São muitos os problemas que os prefeitos enfrentam diariamente na Baixada. Alguns são de responsabilidade do Governo do Estado, como abastecimento de água, segurança pública e saneamento básico. Tenho cobrado o governador, a Águas do Rio e agora o Rio Metrópole. Tenho a certeza de que o presidente do Instituto, que ama São João de Meriti, vai ajudar a nossa cidade”, comentou o Prefeito de Meriti, Dr. João.



O encontro, realizado pelo Instituto e pela empresa Engeconsult, aconteceu na Plenária da Câmara dos Vereadores de São João de Meriti, com a participação do secretariado, dos vereadores e de lideranças locais.