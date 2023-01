Sala de aula da Creche Ernani do Amaral Peixoto em Meriti - PMSJM

Sala de aula da Creche Ernani do Amaral Peixoto em MeritiPMSJM

Publicado 25/01/2023 19:53

A Prefeitura de São João de Meriti informa que o prazo para efetivar a matrícula na rede municipal se encerra nesta quinta-feira (26).



Para isso, é necessário que o responsável compareça à unidade escolar em que o aluno foi alocado com a declaração escolar e as cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento, comprovante de residência, tipo sanguíneo, caderneta de vacinação, cartão do Bolsa Família, cartão SUS, RG e CPF do responsável.



A pasta alerta ao não comparecimento à unidade escolar, pois caracterizará desistência e o aluno perderá a vaga.