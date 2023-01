Projeto Sesc Verão 2023 em São João de Meriti - Divulgação

Projeto Sesc Verão 2023 em São João de MeritiDivulgação

Publicado 25/01/2023 17:27

O Projeto Sesc Verão RJ 2023 chega a São João de Meriti com uma extensa agenda de atividades gratuitas voltadas para toda a família entre os dias 28 de janeiro e 12 de fevereiro, em cinco pontos de encontro: Complexo Esportivo Parque Araruama, Praça da Matriz, Praça do Skate, Vila Olímpica de São João de Meriti e unidade Sesc São João.



O evento promove programação gratuita e acessível, que inclui shows de grandes artistas, como Fernanda Abreu (28/01 | Sábado, 20h30 | Livre | GRÁTIS | Local: Praça da Matriz) e Dudu Nobre (29/01 | Domingo, 21h | Livre | GRÁTIS |Local: Praça da Matriz), jogos com estrelas do futebol, presença de ícones esportivos como o skatista Sandro Dias, entre outras atrações.



“O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentiva as práticas esportivas e atividades físicas. É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, comemora o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.



Para Sérgio Neto Claro, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São João de Meriti, o Sesc Verão 2023 é um acontecimento extraordinário na cidade. “É mais uma oportunidade de termos os maravilhosos serviços do querido Sesc em São João de Meriti. Amantes do esporte, e os que apreciam os espetáculos e a boa música, estaremos juntos em mais essa curtição”





Confira a programação completa do Sesc Verão 2023 em: www.sescrio.org.br

Música



Sábado (28/01), a partir das 20h30 - show com a cantora Fernanda Abreu .

Domingo (29/01), a partir das 20h, Bateria da G.R.E.S. União da Ilha do Governador e show do Dudu Nobre.

Sábado (28/01) e domingo (29/01), o Marcelo Fino DJ / VJ anima a galera na Praça da Matriz antes dos shows.

Entre os destaques da programação do Projeto Sesc Verão estão shows de Dudu Nobre Divulgação



Esporte



28/01, 9h - apresentação esportiva e clinica de Beach Tenis com @guipratabt

28/01, 10h - apresentação esportiva e clinica de Lutas com @diegosan.moraes e @diogosilvatkd

28/01, 10h - apresentação esportiva e clinica de Foot Table com @almeida.ftv e @allejr_07

28/01, 14h - apresentacao esportiva e clinica de Ginastica Artistica com @flavialopessaraiva e @arthurnory

29/01, 10h - clínica esportiva e clinica de Skate com @diassandro

29/01, 14h - apresentacao esportiva e clinica de Volei de Praia com @marcela.mattoso @carolsallaberry

@natashavalente @giuliagavio

29/01, 14h - apresentacao esportiva e clinica de Freestyle com @adonias e de Futebol com o craque do @vascodagama @nene