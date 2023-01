Equipes dos CRAS, CREAS e do Centro POP - Edgar Maciel

Publicado 27/01/2023 09:45

A Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial da Prefeitura de São João de Meriti apresentou o resultado das ações dos equipamentos da pasta do último trimestre do ano passado.



O município possui quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); dois Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), uma Central do CadÚnico e um Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).



A pasta possui ampla atuação em projetos e ações voltadas à valorização dos Direitos Humanos, ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários para terceira idade, atendimentos para pessoas com deficiência, população em estado de vulnerabilidade social e crianças e adolescentes vítimas de violência e maus-tratos.



“Gostaria de parabenizar a todas as equipes que nos ajudam a desenvolver um excelente trabalho aqui no município. Buscamos dar a melhor atenção para todos os assistidos. Só tenho que agradecer ao prefeito Dr. João por não medir esforços na hora de atender as demandas apresentadas pela pasta”, afirmou a secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial Almerinda de Carvalho.