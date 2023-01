Rafaelly da Rocha Vieira, de 10 anos, morreu nesta quarta (25) - Reprodução

Publicado 26/01/2023 18:17

nota de pesar pelo ocorrido na noite desta quarta-feira (25). A meritiense O Prefeito de São João de Meriti, Dr. João, emitiu umapelo ocorrido na noite desta quarta-feira (25). A Rafaelly da Rocha Vieira foi morta vítima de bala perdida , por volta das 19h30 na Rua Doutor Monteiro de Barros, esquina com a Rua Getúlio de Moura.

A meritiense tinha 10 anos, completados no último dia 20 de janeiro. A menina iria ganhar uma festa de aniversário no próximo sábado (28).

“Estou muito triste com o falecimento da menina Rafaelly, de apenas 10 anos de idade, vítima da violência que atinge não só São João de Meriti, mas também todo o Estado”, disse o prefeito.

Ainda segundo nota oficial, o prefeito está buscando, junto ao governador Cláudio Castro, reforçar a segurança pública no município.

“Já me reuni na semana passada com o comandante do 21º batalhão e vou me reunir com o governador na semana que vem para tratar deste assunto”, reforçou Dr. João.

Em forma de homenagem, a ONG Rio de Paz irá colocar o nome de Rafaelly em uma placa no memorial da Lagoa.