Rafaelly da Rocha Vieira, de 10 anos, morreu nesta quarta (25) - Reprodução

Publicado 26/01/2023 09:07 | Atualizado 26/01/2023 09:41

Rio - Uma criança foi morta vítima de bala perdida, na noite desta quarta-feira (25), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Rafaelly da Rocha Vieira, de 10 anos, foi baleada por volta das 19h30 na Rua Doutor Monteiro de Barros, esquina com a Rua Getúlio de Moura.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e informaram que um carro não identificado passou pela rua atirando. A criança chegou a ser socorrida e encaminhada a UPA do Jardim Iris, mas não resistiu.

A Polícia Militar informou que agentes do 21ºBPM (São João de Meriti) estavam em patrulhamento pelo Centro do município de São João de Meriti quando foram abordados pelo motorista que socorreu a criança e prestaram auxílio. Não havia operação no local no momento em que a vítima foi atingida.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança instaladas na região e realizam outras diligências para identificar a autoria do disparo que atingiu a vítima. Até o momento, não se sabe a motivação para os disparos.



O corpo de Rafaelly foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.