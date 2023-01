Ex-PM cobrou R$ 1,9 mil de turista por corrida que custou R$ 19 - Reprodução

Publicado 26/01/2023 09:38

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (25), um ex-policial militar acusado de aplicar o golpe da máquina de cartão de crédito em turistas. Rodrigo Barbosa Silveira, de 43 anos, trabalhava como taxista e fez uma vítima, um técnico industrial, na última terça-feira (24), durante uma corrida de Botafogo para o Catete, ambos bairros da Zona Sul do Rio. No momento da prisão, ele se apresentou aos agentes da 9ª DP (Catete) como PM para não ser detido.

De acordo com as investigações da distrital, a vítima contou que pegou o táxi em frente ao Botafogo Praia Shopping, por volta das 17h40, de onde seguiu para um hotel. O ex-PM disse ao turista que só aceitava pagamento por cartão e apresentou a máquina para que ele fizesse o pagamento da corrida. O técnico relatou ainda que Rodrigo mostrou o valor de R$ 19 no visor do aparelho e explicou que ele receberia o comprovante no celular. Entretanto, o valor cobrado foi de R$ 1,9 mil.

"A vítima contou em sede policial que tomou um táxi e que o valor da corrida teria sido de R$ 19. Contudo, ao desembarcar, foi surpreendida por um débito de R$ 1,9 mil referente a essa corrida de táxi. Nós identificamos o fato, solicitamos as imagens das câmeras de segurança e conseguimos identificar a placa do táxi,muito embora estivesse adulterada com adesivo. Após diligências no local, conseguimos efetuar a prisão desse taxista que, na verdade, era um ex-policial militar que já havia sido expulso na corporação", disse o titular da 9ª DP, Felipe Santoro.

Imagens de câmera segurança mostram o momento em que o táxi chega ao hotel e Rodrigo aplica o golpe. Nos registros, também é possível ver que a placa traseira do veículo aparenta estar adulterada, com algumas letras ocultadas por um adesivo. Confira as imagens abaixo. Nas diligências, policiais conseguiram identificar o táxi e encontraram o acusado nas imediações do Botafogo Praia Shopping.

Na abordagem, ele se apresentou aos agentes como "colega, policial militar do 6º BPM (Tijuca)", mesmo tendo sido expulso da corporação em 2011. Rodrigo foi conduzido para a 9ª DP, onde alegou que estava com pressa e por isso errou na hora de digitar o valor. O ex-PM admitiu que ocultava a placa do veículo e que colou uma fita para não receber multas em seu táxi. Mas, a medida era para evitar que o carro fosse identificado e dificultar a investigação.

De acordo com o delegado, o ex- policial militar foi autuado pelo crime de adulteracao de sinal identificador de veiculo automotor e pela contravenção penal por se passar por funcionário público. Rodrigo respondará, ainda, pelo crime de estelionato praticado contra o turista. "É importante certificar-se da quantia digitada nas máquinas de cartão de credito e sempre pegar o comprovante da transação. Infelizmente, crimes desta natureza tem crescido no Rio de Janeiro, notadamente, cometido por criminosos que simulam serem taxistas", explicou.