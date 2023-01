Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) ocupam a Gardênia Azul, na manhã desta quinta-feira (26) - Divulgação / PMERJ

Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) ocupam a Gardênia Azul, na manhã desta quinta-feira (26)Divulgação / PMERJ

Publicado 26/01/2023 08:14 | Atualizado 26/01/2023 11:03

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, na manhã desta quinta-feira (26), pelo segundo dia seguido, operações nas comunidades da Gardênia Azul, Cidade de Deus e Morro do Banco, localizadas em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. A região é palco de uma guerra sem precedentes entre traficantes e milicianos, que disputam o controle do território há pelo menos duas semanas. Até o momento, um homem apontado como traficante foi preso e uma pistola, três carregadores e uma moto foram apreendidos.





Equipe do #18BPM realiza abordagens na Estrada dos Bandeirantes durante o cerco aos principais acessos à comunidade Cidade de Deus, onde acontece uma operação da #PMERJ. pic.twitter.com/GqOxem1G2S — @pmerj (@PMERJ) January 26, 2023



De acordo com a corporação, a operação busca coibir as movimentações criminosas, roubos de veículos e de carga. Um homem foi preso pelos policiais. Ele conduzia uma moto roubada, que foi apreendida. Além disso, uma pistola e três carregadores foram encontrados em outro local da favela.



Equipe do #18BPM, com apoio do #27BPM, acaba de prender um criminoso e recuperar uma motocicleta roubada na operação de hoje realizada na Comunidade Cidade de Deus.#PMERJ#ServireProteger pic.twitter.com/NfMc0mciwe — @pmerj (@PMERJ) January 26, 2023



Na última quarta-feira (25), a PM esteve na comunidade e prendeu três suspeitos, além de ter apreendido armas, munições e drogas. As equipes também desobstruíram ruas que haviam sido bloqueadas por barricadas.

A ação na Cidade de Deus é conduzida por agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) e homens do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que cercam os principais pontos de acesso à comunidade.

Já na Gardênia, uma operação com objetivo de coibir o crime organizado, além de localizar e prender criminosos, está sendo feita por agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que, neste momento, ocupam a favela.





A comunidade, assim como a Muzema, no Itanhangá, e Rio das Pedras, também na Zona Oeste, era controlada há cerca de 30 anos por grupos paramilitares, porém, teria sido tomada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos últimos dias.Com essa suposta invasão, comandada por Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso, um dos líderes do grupo e atuante na Penha, na Zona Norte, o CV teria tomado conta de áreas dentro da favela e expandido pontos de venda de drogas pela região. Há relatos de milicianos deixando os grupos a qual pertenciam e se juntando ao tráfico.

Suposta droga que estaria sendo vendida pelo Comando Vermelho na Gardênia Azul Reprodução

Milicianos estariam deixando os grupos a qual pertenciam e se juntando ao tráfico, que passou a comandar a região. Moradores relatam a movimentação de integrantes da facção pela comunidade e a presença de bocas de fumo vendendo drogas com símbolos do grupo nas embalagens.



O Morro do Banco, no Itanhangá, também é alvo de operação, realizada por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) nesta manhã.



O local é um ponto chave na disputa territorial entre milicianos e traficantes, devido a comunidade estar localizada praticamente no meio do caminho entre a Rocinha, dominada pelo Comando Vermelho (CV) e o Rio das Pedras, controlado pela milícia.

Unidades de saúde fechadas



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família (CF) José Neves e a CF Lourival Francisco, localizadas na região da Cidade de Deus, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para a segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento na manhã desta quinta-feira (26).



Já o Centro Municipal de Saúde (CMS) Hamilton Land, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas na manhã desta quinta-feira (26).



Ainda segundo a pasta, a CF Padre José de Azevedo Tiuba, localizada na Gardênia Azul, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas na manhã desta quinta-feira (26).





"Está maneiro isso não, estão tratando minha Cidade de Deus como Síria", apontou um usuário.



ta maneiro isso não, tão tratando minha Cidade de Deus como Síria — Maicon (@maiconaraauj) January 26, 2023



"Terceiro dia de operações da polícia na cidade de Deus. Está difícil demais, a cada dia que passa", desabafou outra.



Terceiro dia de operações da polícia na cidade de Deus. Tá difícil de mais cada dia que passa — - Thaís Bernardes (@Bernardes_tha) January 26, 2023



"Moradores da Gardênia Azul só querem paz, o povo pede paz", apontou um internauta.



Nas redes sociais, moradores das favelas reclamam das constantes operações na região e pedem um fim a guerra que tem tirado o sono e a vida de tantos cariocas.

Polícia Civil investiga a guerra na região



Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Inquéritos Especiais (Draco) investiga a atuação de traficantes e milicianos nas regiões e tem feito monitoramento para identificar os criminosos.



Na quarta-feira (25), agentes da especializada realizaram uma ação na Gardênia Azul e em outras localidades da Zona Oeste para reprimir e mapear quadrilhas.



Em instituição ressalta que "o levantamento de informações de inteligência e monitoramento constante dos dados são utilizados para as ações, visando à identificação e à prisão dos integrantes dessas organizações criminosas".

Praça Seca

O bairro da Praça Seca, também na Zona Oeste, tem sofrido com o clima de guerra e intensos tiroteios entre criminosos há pelo menos 15 dias.

A região é historicamente disputada por traficantes e milicianos, já tendo sido invadida e dominada diversas vezes pelos dois grupos, custando a vida de inocentes que vivem no local.

Na noite de terça-feira (24) e madrugada da última quarta-feira (25), moradores do Morro da Chacrinha, na Praça Seca, passaram momentos de terror com registros de trocas de tiros.





Circula na internet um áudio, atribuído supostamente ao traficante Bruno Silva Souza, o Tiriça, membro do CV, exigindo que os moradores da comunidade não paguem taxas de serviços cobrados pelos milicianos.

Segundo relatos, o CV chegou a tomar o local, mas os traficantes bateram em retirada devido às sucessivas incursões da PM.

Segundo a corporação, o policiamento foi reforçado na região da Chacrinha desde o início dos conflitos, para coibir ações criminosas e garantir a segurança da população.

Imagens divulgadas na última quarta-feira (25) mostram policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) realizando patrulhamento pela comunidade com auxílio de veículos blindados. Não há informações até o momento sobre prisões.

Muzema



A região da Muzema, comunidade vizinha ao Rio das Pedras, e também dominada pela milícia, recebeu policiamento reforçado da PM nesta semana.



Na manhã desta quinta-feira (26), agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) patrulharam ostensivamente as ruas do local.



A região da Muzema, comunidade vizinha ao Rio das Pedras, e também dominada pela milícia, recebeu policiamento reforçado da PM nesta semana.

Na manhã desta quinta-feira (26), agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) patrulharam ostensivamente as ruas do local.

