Segunda edição do Projeto Sesc de Verão é realizada em Meriti - Barbara Benet

Publicado 01/02/2023 18:14

A segunda edição do Projeto Sesc Verão foi realizada em São João de Meriti. Ao longo do evento, foram realizadas oficinas de contação de histórias e de bolhas de sabão, orientação de saúde bucal, aulas educativas sobre a importância de preservar o planeta, intervenções artísticas e espaço kids.



A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São João de Meriti abraçou a ideia e a Vila Olímpica, o Complexo Esportivo e as Praças da Matriz e do Skate foram os locais escolhidos. A pasta trabalhou durante oito meses para organizar o evento.



“Receber esse evento pela segunda vez em nosso município é de extrema importância. Esse ano tivemos novas atrações e outros núcleos fora da Vila Olímpica, com atividades totalmente voltadas para a saúde e o bem-estar dos munícipes. Entendemos que esporte, saúde e educação precisam caminhar juntos. Essa parceria entre o Sesc e a Secretaria de Esporte e Lazer vem dando muito certo. Agradeço ao prefeito Dr. João e ao deputado estadual Valdecy da Saúde pelo apoio”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti.

Secretário de Esporte e Lazer e as atletas Natasha, Giulia, Marcela e Carolina do Vôlei de Praia Barbara Benet



Cerca de 8.000 pessoas passaram pela Vila Olímpica para curtir as atrações oferecidas pelo projeto.



Personalidades do esporte como Paulo Nunes, Túlio Maravilha, Carlos Germano, Jean, Mauro Galvão, Leandro Ávila, Iranildo, Flávia Saraiva, Arthur Nory, Guilherme Prata, Diego Moraes, Diogo Silva, Edson Almeida, Alle Júnior, Mineirinho do skate, Adonias do Freestyle, Nene do Futebol, Natasha, Giulia, Marcela, Carolina do Vôlei de Praia e os atletas da Vila Olímpica também marcaram presença na ação.

Barbara Benet



A Secretaria de Esporte montou um time para disputar uma partida de futebol com as estrelas trazidas pelo Sesc. A equipe de Meriti também contou com participações importantes como a do deputado estadual Valdecy da Saúde, dos colegas de parlamento dele Deodalto e Val do Ceasa e de vereadores do município.