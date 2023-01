Da esquerda para a direita: ex-comandante da Guarda Municipal, Adilson Mendes; secretário de Ordem Pública, coronel d’Ambrosio; novo comandante da corporação, Flávio Dantas e o subcomandante Marcemir Lima - Beto Oliveira

Publicado 27/01/2023 19:17

A Guarda Municipal de São João de Meriti está sob novo comando. A troca foi feita pelo secretário de Ordem Pública, coronel d’Ambrosio, na Secretaria de Trânsito. O novo comandante da corporação é Flávio Dantas e o subcomandante é Marcemir Lima.



O secretário da pasta, coronel d’Ambrosio, elogiou a atuação do antigo comando e declarou suas expectativas em relação à nova gestão: “Gostaria de agradecer ao Mendes pela atuação ao longo dos últimos seis anos e parabenizar ao Dantas para que ele possa nos ajudar durante os próximos dois anos de gestão. Agradeço ao prefeito Dr. João pela oportunidade de estar à frente dessa pasta, sempre em prol de ajudar São João de Meriti. Muito obrigada!”.



O novo comandante possui 23 anos de atuação no município. “Estou aqui para somar forças e para fazer com que essa instituição seja cada vez mais reconhecida no âmbito municipal. Meu objetivo é atuar em prol do interesse público, proporcionando segurança e bem-estar para os munícipes. Não posso deixar de agradecer ao secretário e ao prefeito Dr. João pela confiança em mim depositada”, declarou o comandante Flávio Dantas.