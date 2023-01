Encontro da Rede de Direitos Humanos e Saúde - Jennifer Sarmento

Publicado 28/01/2023 13:00

O primeiro encontro da Rede de Direitos Humanos e Saúde de São João de Meriti de 2023 foi realizado. A oportunidade é fruto da parceria entre as Secretarias de Direitos Humanos e de Saúde, por meio do Programa IST/Aids. O intuito é atender mulheres vítimas de violência e as demandas da população LGBTQI+ e outros grupos vulneráveis.



A secretária Almerinda de Carvalho destacou a relevância de debater a temática e a parceria entre as pastas: “Essa rede é muito importante, pois, juntos, conseguimos atingir um público bem maior. Nosso objetivo é promover um atendimento humanizado e ágil. Hoje, a Superintendência da Mulher está diretamente integrada com a Secretaria de Assistência Social. Com a união de forças iremos implementar cada vez mais políticas de proteção aos grupos mencionados ao longo do encontro”.



O evento reuniu representantes da sociedade civil, de ONGs, de instituições religiosas e governamentais e contou com a participação da secretária de Assistência Social Almerinda de Carvalho e da delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti (DEAM), Drª Bárbara Lomba.



“Debater a questão da violência contra os grupos vulneráveis é extremamente importante, pois está, inclusive, presente nas legislações vigentes em nosso país. Esses debates precisam ocupar todos os espaços e a fluidez dessas informações é capaz de agilizar o resultado e auxiliar na segurança das vítimas. O trabalho integrado da rede é fundamental. Acredito que o município esteja bem avançado em relação a essas políticas e vamos melhorar cada vez mais”, reforçou a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti (DEAM), Drª Bárbara Lomba.



São João de Meriti possui um Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), que é um espaço estratégico da política de enfrentamento à violência, por meio da oferta de atendimento multidisciplinar. Além de promover atividades, oficinas, ações e cursos. Tudo é realizado por uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogas e advogadas.



O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, nº 122, Vilar dos Teles.