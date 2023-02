Mais de mil alunos, da Pré-escola ao 9º ano do Ensino Fundamental, estudam no local - Divulgação/ PMSJM

Publicado 02/02/2023 19:11

A Prefeitura de São João de Meriti entregará à população mais um importante instrumento educacional totalmente reformado: a Escola Municipal Professor Jansem Pereira de Melo, no bairro Jardim Meriti. A unidade era o antigo Colégio Guararapes, uma escola particular tradicional da cidade que foi municipalizada em 2018.



A escola passou por uma grande reforma e está pronta para a volta às aulas, que será nesta segunda-feira, dia 6.



O espaço recebeu nova pintura, manutenção e colocação de telhados, construção de banheiros com acessibilidade, troca de janelas, portas, pisos e caixa d'água, rebaixamento nas salas, nova jardinagem, pintura e revitalização geral da quadra esportiva. Além da substituição de toda instalação elétrica.



Mais de mil alunos, da Pré-escola ao 9º ano do Ensino Fundamental, estudam no local.



A reinauguração será nesta sexta-feira (3), às 10h, e contará com a participação do prefeito Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde, do secretariado, de vereadores e da população local.



A escolha do nome da unidade é uma homenagem ao professor Jansem Pereira de Melo, fundador do antigo colégio.



Serviço: reinauguração Escola Municipal Jansem Pereira de Melo.

Data: 3/2/2023

Horário: 10h

Endereço: Rua Professor Jansem Pereira de Melo, nº 28, Jardim Meriti.