Águas do Rio se reúne com moradores de São João de Meriti - Divulgação

Águas do Rio se reúne com moradores de São João de MeritiDivulgação

Publicado 01/02/2023 21:51

Cerca de 60 moradores do bairro Vila São João tiveram oportunidade de tirar dúvidas sobre os serviços oferecidos pela Águas do Rio e conhecer os projetos para as próximas obras que acontecerão no município.



Entre as melhorias operacionais já implementadas estão os novos sistemas de bombeamento (boosters) no Parque Barreto e em Vilar dos Teles, que ampliaram a oferta de água tratada para os moradores. No planejamento de novas melhorias para 2023, está a instalação de mais 10 boosters para levar águas aos mais de 50 morros da região, beneficiando mais de 45 mil pessoas.



“Algumas mudanças já são visíveis para nós. Sempre foi uma luta, mas com a chegada da Águas do Rio tem sido diferente. O final de ano de 2022, por exemplo, foi o primeiro em mais de cinco anos que nós tivemos água dentro de casa”, ressaltou uma das moradoras do Morro do Formigão, Cristiane Regina.



A coordenadora de Responsabilidade Social da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, Luciana Muniz, destacou a importância do diálogo mais próximo com o morador. "Nós precisamos conhecer as pessoas para mostrar os benefícios de ter um relacionamento com a concessionária, de realizar um cadastro, de receber as contas em suas residências e virar nosso cliente. Esta dinâmica faz parte do processo de melhoria contínua ao qual a Águas do Rio está dedicada", destacou.



Outro tema que ganhou destaque foi tarifa social, benefício que oferece um valor especial na conta de água do consumidor. “A tarifa social permite que uma família possa viver com o conforto de ter água potável nas torneiras de casa. Assim, entendemos que esse benefício é um importante mecanismo que oferece dignidade e saúde para a população” finalizou Leonardo Dias, supervisor Comercial da empresa.