Secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial Almerinda de Carvalho ao centro, e a equipe que trabalha no Centro Pop. - Divulgação/Edgar Maciel

Publicado 13/02/2023 23:30 | Atualizado 13/02/2023 23:36

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial reinaugurou em um evento simbólico o novo endereço do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) do bairro Jardim Meriti.

O objetivo do espaço, que agora é maior e mais adequado, é continuar promovendo proteção social e direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade social com serviços especializados e humanizados.

“Nesse local vamos acolher pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, promovendo uma atenção especial e um acolhimento bem favorável para todos. Agradeço ao prefeito Dr. João pela oportunidade de dirigir esse espaço”, destacou a secretária de Assistência Social Almerinda de Carvalho.

Ao chegar ao local, a pessoa tem acesso a armários para guardar pertences, pode fazer a higiene pessoal, alimentar-se e ter orientação para dar entrada em documentos. Além disso, o endereço do Centro Pop pode ser usado como referência do assistido para diversos fins, como receber correspondência, por exemplo.

O público-alvo do serviço é quem utiliza as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Ricardo Alonso, 62 anos, usuário do serviço, falou da sua experiência: “Quero agradecer a vocês por todo trabalho realizado. A Prefeitura vem demonstrando um carinho muito grande por nós. Frequento esse espaço há pouco mais de um ano”.

Segundo a equipe, o acolhimento pode ser acessado de forma espontânea pela pessoa em situação de rua ou por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social, da Assistência Social, de políticas públicas ou de órgãos do Sistema Judiciário. O espaço conta com assistentes sociais, psicólogos e orientadores sociais.

O Centro Pop Jardim Meriti funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Endereço: Av. Dr. Celso de Carvalho, s/n°- próximo ao 21° BPM.