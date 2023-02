Carnaval no Shopping Grande Rio apresenta programação para toda a família - Divulgação/ Leandro Ribeiro

Carnaval no Shopping Grande Rio apresenta programação para toda a famíliaDivulgação/ Leandro Ribeiro

Publicado 19/02/2023 11:00

Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, o Shopping Grande Rio vai realizar uma programação gratuita de Carnaval para toda família. Ao longo da programação, o público contará com bloquinho com bandinha itinerante, bailinho infantil com concurso de dança e fantasias, shows, personagens infantis e oficinas de instrumentos musicais, além de atividades de pintura facial.



Programação



Neste domingo (19), haverá oficina de fantasia reutilizável, onde os participantes vão colocar a mão na massa e produzir suas fantasias com sobras de tecidos e materiais recicláveis. Para participar, basta se inscrever no local gratuitamente.



Na Praça de Eventos, das 15h às 18h, o bloquinho itinerante vai arrastar os pequenos foliões durante o bailinho infantil. Já na Praça de Alimentação, às 18h30, haverá show no palco SESC com o grupo Sambinha Bom.



Além do bailinho infantil com bandinha itinerante, na segunda (20/02), os clientes do Shopping Grande Rio poderão participar das oficinas de adereços de carnaval e de desenhos carnavalescos. No dia 21, a diversão fica por conta do robô de led que irá interagir e brincar com os visitantes, com muita música e animação.



No palco SESC, os shows acontecem gratuitamente, às 18h30, na Praça de Alimentação.



As lojas, quiosques e operações de alimentação do Shopping Grande Rio vão funcionar no sábado, domingo e segunda-feira de carnaval em seus respectivos horários comerciais. No feriado de terça-feira (21/02), apenas alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti.