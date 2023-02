O deputado estadual Valdecy da Saúde, prefeito Dr. João e o secretário de Serviços Públicos Joãozinho - Divulgação/ PMSJM

O deputado estadual Valdecy da Saúde, prefeito Dr. João e o secretário de Serviços Públicos Joãozinho Divulgação/ PMSJM

Publicado 25/02/2023 13:42

O prefeito de São João de Meriti, Dr. João visitou as obras em andamento na cidade. Na companhia do deputado estadual Valdecy da Saúde e do secretário de Serviços Públicos Joãozinho, ele visitou dois bairros que serão contemplados pelas melhorias: Éden e o Centro de São João de Meriti.



As visitas começaram pela obra da Rodoviária de Éden. A entrega do espaço totalmente reformado é cumprimento de uma promessa de campanha, pedido dos moradores.



“A reestruturação desse importante local para o bairro foi uma promessa de campanha minha e do Valdecy. Agora, falta pouco para a obra terminar e, assim, atendermos a solicitação dos moradores. A rodoviária será mais uma vez, de muita utilidade pública”, disse o prefeito Dr. João.

Depois, seguiram para o Centro de São João de Meriti, local que receberá uma Casa de Passagem para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é oferecer um lugar voltado para esse público para promover acolhimento e um atendimento humanizado.



“A união entre estado e município vem trazendo muitos benefícios para os nossos munícipes e é assim que vamos continuar trabalhando, todos de mãos dadas”, destacou o deputado Valdecy da Saúde.



Ainda no Centro do município, seguiram para a Estrada São João Batista, que receberá inúmeras obras de infraestrutura do Projeto Calçada para Todos como serviços de drenagem de águas pluviais, pavimentação, asfalto e sinalização de vias públicas.