Local contará com diversos espaços para aulas, piscina

22/02/2023

A Prefeitura de São João de Meriti informou que as obras de construção do novo espaço da Melhor Idade estão avançando. O novo endereço, totalmente reformado, está sendo construído no bairro Jardim Meriti.



O local contará com diversos espaços para aulas, piscina, rampa adequada, banheiros e infraestrutura modernizada.



Atualmente, a pasta conta com dois polos de atendimento (Jardim Meriti e Praça da Matriz), totalmente voltados para promoção da saúde da pessoa idosa e contam com terapias ocupacionais e alternativas, espaço beleza, entre outros serviços.



Quem tem 60 anos de idade ou mais e deseja participar, os documentos necessários são cartão do SUS, comprovante de residência e xerox da identidade.



Endereços:



Núcleo 1: Rua Dinorá Silva, nº 4, em frente à Paróquia Nossa Senhora da Glória, no Jardim Meriti.

Núcleo 2: Praça da Matriz.